財富聚寶盆／天線投資 見微知著

在股票投資裡，真正有用的訊號往往是那些最細微、最容易被忽略的現象。我稱它為「天線投資」，因為靠的不是內線消息，而是觀察力。

什麼是天線投資？簡單來說，就是在這個講求零庫存的商業概念下，用心觀察身邊的細節，比如，一家科技公司加班的燈火，你或許會覺得只是日常，但其實股價大約一個月後就可能反映在公司的業績。再比如，停車場突然車多到爆滿，物流貨櫃車進出特別頻繁，這些都是市場可能忽略的訊號。AI可以分析大量數據，但這些「人眼可見的小細節」，還是需要我們親自去捕捉。

我服務的客戶群中，很多是來自科技大廠的工程師或主管。個人在關心他們財務狀況的過程中，會順便觀察公司的日常運作，慢慢發現天線訊號比內線消息更可靠：合法、公開，而且能真實反映企業動態。這就是「天線投資」的核心——靠觀察、敏銳與邏輯做判斷，而非靠未公開資訊。

不過，投資也要有機率思維。天線觀察雖重要，但股票市場本質是一場零和遊戲，即有人賺錢，就有人賠錢。很多工程師習慣用效率思維，希望每一分錢都派上用場，但在股市裡，勝率比效率更重要。以下有幾個建議：

一、專注本業：投資你熟悉的產業，特別是上下游供應鏈的公司。

二、不要迷信市場喊價：股價波動只是一時，真正的指標是公司的實際工作量以及訂單情況。

三、保留閒置資金：不要急著把每筆資金投入市場，等待勝率高的時候再出手。

四、設定停損點：不要用工作所得去冒險，預先規劃虧損上限，果斷離場。

五、慎選經紀人：找值得信賴且專業的營業員協助下單，他們能幫助你抓住高點與低點。

對高收入族群來說，成立公司不只是做生意，還是一個非常實用的財務工具。其一人透過公司化操作，領股利免稅。如果你直接以個人名義領股利，可能面臨將近30%的稅務，但公司領股利則可免稅。其二，把個人資產放到公司名下，透過股份轉移給子女，可以大幅降低遺產與贈與稅負。其三則是薪資安排。將薪資發給未成年子女或年邁父母，把個人所得轉化為公司費用，也是合法節稅。

這些工具，都是很多人忽略的財務操作方式，但只要懂得運用，對資產管理與財富傳承都有極大幫助。

此外，以蘋果與華為做個對比。蘋果的產品或許在硬體上只做到70分，但其商業模式和銷量卻是滿分；華為追求90分的硬體完美，卻因成本過高影響效益。這提醒我們：投資不是藝術比賽，而是要抓住商業本質。過度追求完美，反而可能增加成本、降低競爭力。

事實上，股票投資的「內功」不是追逐消息，而是三個要素的結合：

首先是觀察力，捕捉細微訊號，建立天線投資能力。其次，機率思維，即以勝率而非效率來做決策。第三，要留意財務結構設計，提升節稅與資產傳承效率。

知識與紀律，是在市場中最穩固的資產。學會這三招，不僅可以掌握投資，也能更理性地管理自己的財富與人生。