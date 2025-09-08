數位沛方／朋友推薦 勝過廣告行銷

當你想要讓消費者買單你的產品或服務的時候，你會想用什麼方式來說服他？是FB廣告？Google廣告？還是選用Line推播或電子報？以上這些，都是我們在評估企業做的行銷成效好壞時，會去觀察的項目，但這些項目真的就是答案嗎？

很多企業主或行銷團隊會直覺地認為，公司有業績，是因為廣告投放很精準、活動誘因力度夠大、產品頁內容說明與設計到位。這些當然都重要，但真正推動一個人下單的關鍵，往往不是這些「企業主動給的訊息」，而是來自「消費者身邊的人」。

回想一下：你上一次買保健品、洗衣精、或決定周末去哪吃飯，是不是因為朋友一句「這家不錯」，或同事一句「我最近都用這個」，就決定試試看了？這是因為比起廣告，身邊人的推薦更自然、更讓人信任，甚至連投資理財，根據Yahoo2025投資理財行為大調查結果，消費者旅程中發現標的、研究分析及最終決策三大階段，身邊親友及同事的推薦都是受訪者最大資訊及決策來源，廣告或搜尋，很可能只是因為已經確定答案後採取的行為。為什麼周遭朋友的推薦這麼有效，常見的原因有幾個：

首先，信任感來源不同。廣告再怎麼說，大家都知道是企業花錢買的，看到時自然就有多一層的阻力。但朋友或同事的經驗分享，則被視為沒有利益關係的「真心話」，這種可信度的落差，直接決定了影響力的差距。

其次，減少選擇焦慮。市場上的選項實在太多，消費者容易陷入資訊過載。而周遭朋友的一句「這個我試過，真的好用」、「我買這支，已經賺了…」，等於幫他做了篩選，降低決策壓力。

第三，社交認同效應。當我們看到身邊人都在用某個產品，會下意識覺得這個選擇比較「正確」，特別是年輕族群，歸屬感非常重要，因而覺得自己也必須要跟進。

既然我們知道「朋友跟同事的影響力」是很強的，那企業就不能只把心力放在廣告與活動上，而是要設計出能夠讓「消費者幫忙影響」的行銷策略，以下四個方向提供參考：

一、設計可分享的使用體驗，讓滿意的消費者更容易分享來幫忙擴大能見度。

二、提供誘因鼓勵推薦行為，讓滿意的消費者更加願意來做分享。

三、多找KOC（關鍵意見消費者），透過他們來影響周遭朋友。

四、蒐集並呈現消費者故事，讓潛在客戶可以看到更多真實案例。

企業行銷容易專注在「我怎麼說服你買」，但實際上很多消費者的決定，是因為「身邊的人說值得買」。換句話說，企業不只是要打動消費者，更要創造出「讓消費者願意替你說話」的理由。因為在消費決策的關鍵時刻，消費者朋友的一句話，往往比你的百萬廣告還有影響力。