柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

國光生：國際合作暢旺 疫苗及生物相似藥雙軌並進

中央社／ 台北8日電

國光生技表示，完成今年國人防疫所需的季節流感疫苗生產後，因國際合作需求暢旺，仍持續運轉產線，其中因應疫苗大廠賽諾菲（Sanofi）產量倍增計畫，正執行試生產第2條無菌針劑充填線。

另外，國光生技與韓國廠商合作生產生物相似藥海外上市在即，國光啟動商業批次生產，合作方也派出人員進駐，今年第3季與第4季前置作業順利，將可確保明年轉化成具體的營收數字。

國光生技今天透過新聞稿指出，2015年開始與法國賽諾菲集團旗下Protein Sciences展開合作，生產美國先進細胞製程的重組蛋白流感疫苗Flublok，並取得藥證，2017年開始商業量產。

國光生技表示，合作10年以來，國光生技在賽諾菲集團全球眾多合作生產藥廠評比中，年年如期供應美國市場，為擴大美國、英國及歐盟市場需求，今年進一步簽約增加合作產量，新增第2條無菌針劑充填包裝線作業。

國光生技指出，賽諾菲今年已陸續派出三批關鍵團隊來台進駐，進行合作交流，目前製程確效批次生產（PV run）正在潭子廠區執行，將可順利達成雙方簽訂明年產量倍增的目標。

高價生物相似藥合作生產部分，韓國客戶委託國光生產的藥品已在主要市場取得藥證，上週客戶也派遣技術人員來台參與生產。

國光生技強調，為加速國際化目標，將持續爭取國際合作，並開發南半球、中東等新興市場，期待明年營收能出現成長，迎接下一階段的成長期。

