美廉社全分潤專案奏效 加盟店數1年成長30%

美廉社指出，業界首創的「2025全分潤專案」自2024年9月推出以來，加盟店數1年內成長超過3成，2025年高達9成的加盟進件透過0元加盟金專案完成，看好社區超市需求持續成長，明年將持續擴點。

通膨壓力與薪資議題持續延燒，社區型超市因具穩定需求與低風險特性，成為近年創業族群的關注焦點。三商家購旗下零售通路美廉社宣布，將於9月19日至22日參加「2025台北秋季國際連鎖加盟大展」，提供多項加盟優惠專案，包含0元加盟金。

美廉社指出，業界首創的「2025全分潤專案」自2024年9月推出以來，加盟店數1年內成長超過3成，數據顯示，2025年高達9成的加盟進件透過0元加盟金專案完成，約有8成5的加盟主選擇承接100%全分潤門市，其中有3成是既有加盟主透過複數加盟專案享有全分潤制度。

加盟主的年齡結構也日益多元，美廉社觀察，以40至50歲族群占39%為主力，30至40歲占29%，20至30歲占10%，而50歲以上也占22%，顯示青壯年仍是主要推動力，同時中高齡族群也因「樂齡專案」受惠，有別於其他加盟方案需簽訂5年合約，樂齡專案僅需簽訂3年短約，吸引更多50至60歲民眾投入，開啟銀髮創業新風潮。

美廉社表示，目前全台門市數已達800餘間規模，其中北北桃地區門市總數高達505間，占全台63%，在984萬人口的龐大消費基盤下，社區超市需求持續成長，明年度也將持續擴點。

三商家購進一步說明，「2025全分潤專案」將於2025年12月31日截止，此方案僅針對特定門市開放，加盟主可享有100%銷貨毛利分潤，同時，美廉社全體加盟門市皆享有年度保障毛利新台幣168萬元與履約保證金40萬元期滿全額返還的制度設計，確保加盟主經營權益穩定。

除了「全分潤專案」的加盟政策，美廉社表示積極推動智慧零售，2025年7月全門市已完成電子價卡導入，持續結合AI與大數據，再加上免大夜班、免庫存資金等制度設計，協助加盟主顯著提升營運效率。