快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

王品8月營收創新高 父親節商機加持

中央社／ 台北8日電

王品集團今天公布8月自結合併營收新台幣22.7億元，受惠於暑假旺季，加上父親節聚餐效應，年增6.99%，超過今年1月營收22.13億元，創單月新高。

王品指出，今年前8月營收155.3億元，年增4.32%，8個月突破155億元，同創台灣餐飲業營收天花板。

王品8月台灣事業群營收18.5億元，年增10.72%，大陸事業群以人民幣原價計算，營收約1億元，微幅年增，但較7月成長16.2%，未來表現審慎樂觀，因人民幣兌台幣貶值，新台幣計算營收為4.2億元，年減6.72%。

王品觀察，台灣事業群受惠暑假旺季，加上父親節聚餐效應，8月9單日營收首次突破1億元，繼大年初二、初三和母親節週末2日，成為今年第5個單日營收破億的節日，是王品集團創立32年，首度營收破億元的父親節。

王品指出，大陸事業群經過一年多的盤整梳理，自去年第2季開始，連續5季獲利，並開展新分店，其中「王品牛排」新展3家店，新品牌「雲彩坡」在上海月星環球港新開第3店，激勵大陸整體營收。

展望第4季，王品集團表示，9月持續積極展店，目前已排定計畫的新店將近20家，其中9月確定展店6家，看好9月下旬進入連假旺季，加上普發現金將上路，兩大利多可望帶動餐飲業的商機。

營收 新台幣 王品集團

延伸閱讀

特力營收／8月27.5億元、年減1.3% 本月歐美客戶拉貨動能顯現

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

「搶出口」效應減弱？陸8月出口增速半年新低 未來或持續放緩

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

相關新聞

我國空運實力領航 國際記者團拜會民航局

民航局8日指出，台灣航空運輸市場持續成長，2024年全國機場服務旅客人次達6,396萬，其中桃園國際機場在國際線表現亮眼...

租金指數年增率2.29% 未來月租2萬要漲租只能漲400元

內政部打算推出新租房政策，政策上初步決定，未來續約漲租需參考房租指數年增率。而根據統計，8月房租類的租金指數年增率達2....

房價跌了！今年上半年桃園A7站5年內新成屋跌價近三成 專家這樣說

限貸令上路滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園市七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，...

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

近年全國增逾5萬家公司 宏大陳益盛：商辦需求逾100萬坪

據經濟部商業司的統計，自2021年至2024年，全國公司登記家數由736,889家提高到791,478家，增加了54,5...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。