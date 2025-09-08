王品8月營收創新高 父親節商機加持

王品集團今天公布8月自結合併營收新台幣22.7億元，受惠於暑假旺季，加上父親節聚餐效應，年增6.99%，超過今年1月營收22.13億元，創單月新高。

王品指出，今年前8月營收155.3億元，年增4.32%，8個月突破155億元，同創台灣餐飲業營收天花板。

王品8月台灣事業群營收18.5億元，年增10.72%，大陸事業群以人民幣原價計算，營收約1億元，微幅年增，但較7月成長16.2%，未來表現審慎樂觀，因人民幣兌台幣貶值，新台幣計算營收為4.2億元，年減6.72%。

王品觀察，台灣事業群受惠暑假旺季，加上父親節聚餐效應，8月9單日營收首次突破1億元，繼大年初二、初三和母親節週末2日，成為今年第5個單日營收破億的節日，是王品集團創立32年，首度營收破億元的父親節。

王品指出，大陸事業群經過一年多的盤整梳理，自去年第2季開始，連續5季獲利，並開展新分店，其中「王品牛排」新展3家店，新品牌「雲彩坡」在上海月星環球港新開第3店，激勵大陸整體營收。

展望第4季，王品集團表示，9月持續積極展店，目前已排定計畫的新店將近20家，其中9月確定展店6家，看好9月下旬進入連假旺季，加上普發現金將上路，兩大利多可望帶動餐飲業的商機。