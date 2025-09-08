勝悅-KY：福建廠區全面停產 未來擬發展旅館事業

鞋材廠勝悅-KY今天下午召開重大訊息記者會宣布，因應市場低迷，公司自去年起陸續關閉位於中國福建磁灶廠區的鞋底生產車間，僅存的EVO生產車間也於今年7月停產，公司不再生產鞋底及EVO膠粒。

勝悅代理發言人郭燈佳表示，此舉主要是因應整體經濟情勢，調整營運策略以提升經營效率，並改善成本結構。針對員工的部分，勝悅均依當地政府相關規定，辦理遣散與補償，確保員工權益能獲得合理保障。

勝悅表示，原結束的生產工廠，配合公司發展策略，改由第三方物流公司承租，為公司帶來租金收入。另外郭燈佳補充表示，勝悅未來規劃發展旅館事業，目前仍處於籌備階段，包括樣品設計及房間裝修等工作正陸續進行。

根據勝悅-KY的法說會簡報資料，公司成立於1997年，主要從事高分子複合材料的研發與應用，應用於各式鞋底及成品鞋，公司生產總部位在有中國鞋都美譽的福建省晉江市，公司原有1座廠房，1個生產車間，2條EVO膠粒生產線。