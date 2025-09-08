石化品進入傳統旺季 台塑台化看好第4季營收回升

台塑四寶今天公布8月營收全部呈現「年月雙減」，不過台塑、台化皆認為，隨著美國對等關稅大致底定，外加多項石化品進入傳統旺季，看好9月營收較8月回升，第4季營收將優於第3季。

台塑今天表示，印度雨季即將結束，當地石化產品需求增加，且麥寮PVC等5個廠，以及寧波PVC廠已於9月初完成歲修，恢復正常生產，產銷量增加，估9月營業額會高於8月。

展望第4季，台塑認為美國對等關稅逐漸明朗，經濟不確定性降低，美國聯準會（Fed）可能降息，有利投資及消費，加上中國持續推出刺激經濟措施，3大利多加持；搭配第4季為PE（聚乙烯）、EVA及PP（聚丙烯）等部分石化品的傳統需求旺季，預估第4季營業額會比第3季成長。

台化也表示，經過第2季的煎熬，各國間找到平衡點，雖然關稅調高，但稅率底定後，市場比較有底氣因應。

受價格下滑影響，台化預估第3季營收會比第2季減少，但獲利面可望轉虧為盈。至於第4季，台化估營收會比第3季改善，約回到第2季水準。

南亞因科技業年終盤點，估第4季營收與第3季持平或略增。

南亞進一步說明，中高階電子材料需求暢旺，但上游缺料，交期拉長，加上客戶年底盤點，消費性電子下單謹慎，第4季營收成長受阻。代工與聚酯產品方面，丙二酚寧波廠計畫停車定檢，乙二醇維持穩定產銷量，並增加氣體及副產品收入，化工產品營收略增；聚酯產品因美國地區聖誕假期等影響，交運量會減少。

台塑化分析國際油價指出，全球原油供給持續增加，加上9月7日OPEC+會議決定10月繼續增產每日13.7萬桶，導致油價上檔壓力沉重。但歐美持續揚言制裁俄羅斯，加上9月第1週美國政府針對走私伊朗石油實施制裁，幫助油價獲得支撐，多空持續交戰。