台船舉辦新艦交付 海巡署第四艘、第五艘1,000噸級巡防艦交船、命名

台船（2208）承造海委會海巡署艦隊分署6艘1,000噸級巡防艦，基隆廠8日上午舉辦第四艘「花蓮艦」交艦及第五艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮。

活動由蕭美琴副總統主持，並率同海委會管碧玲主委、台船公司陳政宏董事長。偕同在場觀禮貴賓包括有立法院王正旭和蘇巧慧兩位委員、基隆市在地各級民代助理、基隆市府邱佩琳副市長、海洋大學許泰文校長，和海軍司令部邱俊榮中將參謀長，及海巡之友會幹部等產官學各界賢達人士共同見證參與。

「澎湖艦」特別由海巡署張署長夫人李文玲女士親自執行擲瓶儀式，為新艦祈福，象徵守護國土與海防的新力量。

台船指出，海巡署為加強巡邏台灣周邊海域、保障漁民安全及維護海洋秩序，委託台船建造6艘1000噸級巡防艦。首艦「彰化艦」已於111年11月交船，第二艘「台中艦」於112年12月交船，第三艘「連江艦」於113年11月交船，今日第四艘「花蓮艦」正式交付使用，第五艘「澎湖艦」同時命名下水，持續展現「國艦國造」政策成果。

台船作為國內最大造船廠，自創立以來即肩負支援國家建設與國防發展的使命。近年更積極配合政府推動「國艦國造」政策，持續為海巡署及海軍建造性能優異之艦艇。

未來台船將持續精進造艦技術與產能，協助海巡署及海軍汰舊換新，並參與各型作戰與後勤艦艇設計建造工作，落實「國艦國造與造修合一」政策，為台灣海防與海洋執法注入堅實戰力，不負國人期待。