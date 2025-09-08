海巡「花蓮艦」交船 台船：展現國產自主建造

快訊

中央社／ 台北8日電

台船承造海巡署艦隊，基隆廠今天舉辦第4艘「花蓮艦」交艦典禮。台船強調，新一代1000噸級巡防艦全艦由台灣自主設計與製造，結合本土供應鏈，展現「國艦國造」成果，提升產業自主能量與後勤維護效率。

台船承造海洋委員會海巡署艦隊分署6艘1000噸級巡防艦，基隆廠今天上午舉辦第4艘「花蓮艦」交艦及第5艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮，由副總統蕭美琴主持，並率同海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏等出席。

海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣周邊海域、保障漁民安全及維護海洋秩序，特別委託台船公司建造6艘1000噸級巡防艦。首艦「彰化艦」已於民國111年11月交船，第2艘「台中艦」於112年12月交船，第3艘「連江艦」於113年11月交船，今天第4艘「花蓮艦」正式交付使用，第5艘「澎湖艦」同時命名下水。

台船指出，新一代1000噸級巡防艦相較於過往同級艦型，具備船體放大與耐航性能提升、強化武備系統、高壓水炮裝備、多功能任務能力、國產化自主建造等5大優勢。

台船強調，新一代1000噸級巡防艦除了護漁、執法、救援與防衛外，艦上設施也能支援救災與緊急醫療任務，展現海上執勤能量；且全艦由台灣自主設計與製造，結合本土供應鏈，展現「國艦國造」成果，提升產業自主能量與後勤維護效率。

台船表示，台船是國內最大造船廠，近年積極配合政府推動「國艦國造」政策，持續為海巡署及海軍建造性能優異艦艇，未來台船將持續精進造艦技術與產能，協助海巡署及海軍汰舊換新，並參與各型作戰與後勤艦艇設計建造工作，落實「國艦國造與造修合一」政策。

