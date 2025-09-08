台北君悅總經理蔡鍈華：2026聚焦餐飲結盟與會展優勢 推動成長動能

全球知名飯店集結信義計畫區，四季酒店將於2026插旗信義區，台北君悅總經理蔡鍈華表示，強化本身的經營價值，瞄準商務旅行、會議、獎勵旅遊等市場需求，2026聚焦多元餐飲結盟與會展優勢驅動市場動能。

國際一線品牌陸續進軍信義計畫區，「台北洲際酒店」預計於2025年開幕，包括柏悅（Park Hyatt）、安達仕（Andaz）跟四季酒店（Four Seasons）等首度在台營運；面對市場高度競爭，蔡鍈華表示，君悅一直在競爭激烈的一級戰區，長期發展就是把「基本款」的生意做好。

蔡鍈華分析，全球旅遊市場經濟逐步回溫，台灣觀光產業致力拓展海外來台旅客消費商機，為餐飲、住房及宴會活動蓄積營運量能，君悅位於信義區有地理優勢，台灣近年來有各種新興產業包括生技醫療等都需要很多的發表、會議場地，這些都是君悅的特色，強化自己的強項，積極去深耕開發，這些不容易被其他飯店搶走，顧好自己的根，房間上變大一點，房間數由800多間降下來，最好多一些行政樓層，房間大一點，讓消費者更舒服。

今年夏天住房表現比想像中弱，今年進來的觀光、商務客也不夠多，像韓國觀光團已經有8成不住五星級飯店，整個大環境改變，包括陸客不來，關稅及匯率等都有一點關係。

蔡鍈華進一步分析，2025-2026年是飯店市場復甦後相當關鍵的時刻，蔡鍈華期盼觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊及餐飲有更多元的激盪創新與發展，持續引領台北君悅與業主豐隆集團，為台北這座城市帶來更有溫度、有故事的國際級款待體驗。

台北君悅酒店9月21日適逢開幕35周年，自第1季起即運用凱悅天地會員禮遇推出回饋方案吸客，持續以「會展酒店優勢」，結合全台最大客房量體及館內九間餐飲、13間多功能宴會廳，期能在多方競爭考驗之環境下，穩健驅動2026整體營收。

根據台灣交通部觀光署資料顯示，2024年來台旅客超過785萬人次，2025年有望突破900萬，加上台灣國際航線據點及班次密度逐步提升，對於有70%國際旅客比例、地處核心黃金地段的台北君悅而言，拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力將是繼35周年之首重任務。

同時，住房營收一直是台北君悅重要的營運支柱，在迎接35周年前夕，酒店自年初即不間斷地趁勢推出系列住房方案，包括2倍點數回饋、升級版寵物友善住宿，成功觸及年輕世代與寵物家庭族群的關注；連續入住三晚7折以及近期推出的周年限定「周末快閃」則是透過彈性房價策略，帶動淡季平、假日住房率的雙向成長。