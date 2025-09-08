台酒114年限定版國慶酒 4大超商開放預購

迎接114年雙十國慶，台灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌特別版」及「玉山高粱特別版」兩款國慶限定紀念酒，即日起開放預購，預購通路包含13家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及4大超商等。

台酒今天指出，今年國慶紀念酒設計靈感源自台灣壯麗的山與遼闊的大海，邀請旅英插畫家David黃大為操刀繪製，以「走出台灣之路」為核心概念，將山與海的景象凝縮於酒標之上，成為一座島嶼縮影，承載自然與生活的流動。

台酒表示，0.7公升OMAR單一麥芽威士忌特別版（46%）由南投酒廠遵循正統蘇格蘭製程釀製，以西班牙大雪莉桶（Solera Oloroso Butt）為基調，融合小雪莉桶的細膩層次，並以大雪莉桶收尾，整體以果乾調性為主；另一款0.7公升玉山高粱特別版（56%）由嘉義酒廠以百年釀酒工藝為基礎，調和清香、濃香與醬香3種基酒。

台酒說明，自9月8日起至9月21日止，114年國慶紀念酒於四大超商、台酒13家酒廠推廣中心及台酒直營便利店預購販售，限量釋出售完即止。

