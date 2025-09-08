快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

台酒114年限定版國慶酒 4大超商開放預購

中央社／ 台北8日電

迎接114年雙十國慶，台灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌特別版」及「玉山高粱特別版」兩款國慶限定紀念酒，即日起開放預購，預購通路包含13家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及4大超商等。

台酒今天指出，今年國慶紀念酒設計靈感源自台灣壯麗的山與遼闊的大海，邀請旅英插畫家David黃大為操刀繪製，以「走出台灣之路」為核心概念，將山與海的景象凝縮於酒標之上，成為一座島嶼縮影，承載自然與生活的流動。

台酒表示，0.7公升OMAR單一麥芽威士忌特別版（46%）由南投酒廠遵循正統蘇格蘭製程釀製，以西班牙大雪莉桶（Solera Oloroso Butt）為基調，融合小雪莉桶的細膩層次，並以大雪莉桶收尾，整體以果乾調性為主；另一款0.7公升玉山高粱特別版（56%）由嘉義酒廠以百年釀酒工藝為基礎，調和清香、濃香與醬香3種基酒。

台酒說明，自9月8日起至9月21日止，114年國慶紀念酒於四大超商、台酒13家酒廠推廣中心及台酒直營便利店預購販售，限量釋出售完即止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒 國慶

延伸閱讀

烈酒新版圖！英商希威仕接手格蘭冠 搶攻精品威士忌分眾市場

國慶焰火在南投 無高鐵站疏運交通考驗大

韓國瑜：國慶籌備衝刺 盼滴水不漏呈現高水準盛典

3連假將至！估中秋車流量最大 國慶當天南投雙向出口封閉

相關新聞

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

租金指數年增率2.29% 未來月租2萬要漲租只能漲400元

內政部打算推出新租房政策，政策上初步決定，未來續約漲租需參考房租指數年增率。而根據統計，8月房租類的租金指數年增率達2....

房價跌了！今年上半年桃園A7站5年內新成屋跌價近三成 專家這樣說

限貸令上路滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園市七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，...

近年全國增逾5萬家公司 宏大陳益盛：商辦需求逾100萬坪

據經濟部商業司的統計，自2021年至2024年，全國公司登記家數由736,889家提高到791,478家，增加了54,5...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。