智寶旗下回歸線娛樂 強攻動漫市場商機

動漫遊戲（ACG）IP公司智寶（7824）旗下「回歸線娛樂」積極推進動畫IP代理與發行布局，繼熱度爆棚的《藥師少女的獨語》快閃店在高雄駁二藝文特區首周末吸引破萬人次入場之後，近期更持續推動 「回歸線回歸系」企劃，將經典動畫重新推向新世代觀眾。智寶集團結合「懷舊經典」與「新世代」的雙核心內容策略，不僅讓資深動漫迷重溫昔日感動，更讓年輕世代觀眾有機會體驗經典動畫的魅力。跨世代的共鳴與交流有效點燃收視火花，為懷舊作品注入嶄新市場能量，亦持續堆疊公司IP多元性並正面挹注權利金收入。

智寶表示，回歸線娛樂「回歸線回歸系」經典IP企劃的首發名作《凡爾賽玫瑰》電視動畫，自4月26日在回歸線娛樂官方YouTube上架以來，於單一平台的點擊播放量已突破百萬次，更吸引眾多粉絲紛紛朝聖「居然可以看到60歲母親說當年超好看的卡通！」、「40年前我剛上大學時熱愛看的漫畫重播了！現在和我的孫子們一起看！」展現強勁的IP回歸號召力。由池田理代子所創作的少女漫畫《凡爾賽玫瑰》，漫畫累計銷量超過2,300萬冊，改編電視動畫亦在市場上獲得巨大的成功，為1970年代最具代表性的少女IP。曾在歐洲市場造成轟動，後續更改編成法國真人電影、寶塚歌劇團音樂劇等跨文化、跨媒材、跨世代的多元衍生項目，堪稱歷史級的破圈霸權之作。

智寶指出，「回歸線回歸系」企劃展現公司在IP營運策略上的雙核心策略：一方面透過《WITCH WATCH魔女守護者》、《藥師少女的獨語》等新世代熱門作品積極切入市場，另一方面積極取得深植人心的經典動畫作品回歸，包括《凡爾賽玫瑰》、《夢幻遊戲》、《科學小飛俠》等經典IP，期望召喚社會中堅族群的懷舊情感，並引動跨世代的共鳴與交流。而同時掌握「即時市場熱潮」與「長期懷舊經濟」，更凸顯智寶在 IP 經營上的深厚潛力與獨特競爭力。

根據國外研究機構Grand View Research報告指出，全球動漫市場規模在2024年達342.56億美元，將從2025年起以年複合成長率9.8％的速度放大，至2030年將達602.72億美元，其主要系受惠於串流平台技術提升，讓動漫從日本擴展到全球各地。隨著全球動漫市場規模持續擴大，智寶與回歸線娛樂將持續透過結合新世代爆款與經典長尾 IP 的布局，有望在動漫授權與衍生商機領域，深化IP的多元化應用，包括串流平台播映、快閃店體驗、周邊商品開發、以及跨界聯名合作，創造更具想像空間的成長動能。

智寶指出，集團目前手握超過93個自行開發或代理發行的動漫遊戲IP，堆疊公司兩大主要業務：IP開發與IP授權的穩健營收規模持續放大，更掌握台灣首家且唯一具有日本動畫遊戲產業核心—「製作委員會幹事資格」之優勢，在動畫企劃、開發、上映到衍生授權的全鏈條中深度參與，分享內容價值與周邊收益。其完整布局不僅強化了智寶在 ACG產業的話語權與國際合作機會，也創造公司能持續掌握授權、遊戲、周邊、甚至跨界合作的長期成長動能，挹注更具想像空間的營運前景。