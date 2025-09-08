租金指數年增率2.29% 未來月租2萬要漲租只能漲400元

內政部打算推出新租房政策，政策上初步決定，未來續約漲租需參考房租指數年增率。而根據統計，8月房租類的租金指數年增率達2.29%，以此計算，未來房東若要漲租，20000元租金要漲租，一個月僅能漲400元左右。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前國內通膨已經降溫，通膨恐難進一步推升房租上漲，但房租還是受到市場供需影響，現在市場買氣欠佳，仍有利租屋市場，經濟面則是表現一般，觀察未來房租指數是否慢慢回到2%以內。

統計顯示，最新8月房租指數為109.15，寫下歷史新高，同時較2020年同期上漲約1成，年增率為2.29%，則是近17個月以來新低，若以區域來看，北部地區房租指數年增率為2.35%，中部地區則是2.52%，南部區域則是2.03%，東部區域1.49%。

曾敬德指出，影響房租的因素眾多，包括近年的通膨、房價走揚、新成屋落成釋出的比價效應、房東房貸的資金成本增加、政府租金補貼增加租客的承擔能力等，不過最後都還是要回歸到市場供需，新青安剛上路的確出現一波租轉買的現象，但近期房市買氣清淡，對於租屋需求仍維持穩定。

政府近年除了積極補貼租客，也希望房東多將閒置的房屋釋出，提出許多稅負上的優惠獎勵，近期則是研擬進行「租賃條例」的修法，重點包括保障租客在訂約加續約時，可以享有一次合計3年租約、以及房東要漲租金必須提前半年告知租客，且房租漲幅不得超過當月房租指數年增率，不過政策仍在研擬當中。