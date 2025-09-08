房價跌了！今年上半年桃園A7站5年內新成屋跌價近三成 專家這樣說
限貸令上路滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園市七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，5年內新成屋房價以八德擴大漲幅最多、半年漲達7.6%，其次為經國、小檜溪重劃區的1.6%、0.4%。
反觀青埔、中路、藝文特區和A7站卻下跌，又以藝文、A7站各跌14.1%、28.8%最多。
台灣房屋捷運樂善直營店店長劉昭佑表示，A7站附近房價下跌，主因3、4年前預售案「富宇富御」在上半年交屋，由於該案預售時每坪成交價2字頭，因此造成拉低該區今年的新案均價錯覺，實際上價格波動不大。
豪宅集中的藝文特區，去年限貸令剛推出時，新成屋每坪成交均價仍高達55.5萬元，但是今年上半年降至47.7萬元，跌幅14.1%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，目前藝文特區內開發已飽和，新推案皆位在特區周邊地區，部分新成屋去年成交價最高有至6字頭，但今年換屋族買氣趨弱，大坪數物件降至5字頭，呈現微幅下修態勢，因此拉低區域均價。
不過桃園藝文特區的商圈和機能已相當成熟，有捷運綠線、桃園市立總圖書館等的設施，未來京站百貨將進駐等，房市仍有一定支撐力。
至於八德擴大重劃區，半年間漲幅7.6%；張旭嵐表示，八德擴大為高綠覆率的重劃區，公園多，居住環境舒適，目前興建中的桃園捷運綠線，G01、G02站就設置在八擴重劃區內，未來將有大鶯豐德交流道可紓解車流，近年頗吸引家庭客購屋自住，因此也較不受打房政策影響，價格穩健。
張旭嵐指出，而經國和小檜溪重劃區鄰近藝文特區和桃園火車站的成熟商圈，機能完善，由於蛋黃區新屋供給有限且價格高貴，更凸顯周邊重劃區4字頭行情在價格上的吸引力，形成買氣外溢效應。
第一建經研究中心副理張菱育分析，桃園市做為北台灣人口紅利城市，且不乏雙北客外移至此購屋，長期需求仍在，但在市場景氣不明與貸款成數不足雙重壓力下，市場進入買方觀望期，議價空間放大，對於有自住需求的買方而言，目前反而是「精挑細選」的好時機。
