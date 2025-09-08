台塑四寶8月營收年月雙減 合計1116億元

台塑四寶今天公布8月營收，全部呈現「年月雙減」，合計約新台幣1116.55億元，月減3.4%，比去年同期衰退12.5%。

台塑今天公布8月營收131.03億元，月減10.2%，並較去年同期衰退18.8%。台塑表示，8月營收縮水，主因8月有7個廠安排歲修，產銷量減少，加上配合液鹼外銷客戶船期安排，8月部分訂單延至9月出貨，8月各主要產品銷售量合計比7月減少12.2萬噸。

南亞今天公布8月營收208.5億元，月減1.4%，年減7.2%。南亞說明，8月營收下滑，主要是美國EG（乙二醇）廠6月有部分訂單遞延至7月交運，墊高7月比較基期，8月南亞化工產品營收月減8.9億元。

不過南亞強調，AI伺服器、高速網路交換器的購置與升級需求增加，帶動南亞高階載板、銅箔基板等相關產品銷量成長、售價提高，8月南亞電子材料相關產品營收月增6.1億元。

台化8月營收232.03億元，月減0.4%，年減21%。台化說明，8月營收與7月幾乎持平，其中台化寧波PTA-6設備異常安排檢修，產銷量減少，影響營收約4.8億元。不過8月台化的萃餘油回售台塑化比7月增加4.1億元，兩相抵銷。

台塑化8月營收544.99億元，月減3.6%，年減8.6%。台塑化表示，8月煉油事業量、價齊跌，8月台塑化原油煉製量1577萬桶，比7月減少22.3萬桶；售價方面，8月杜拜原油每桶均價約69.4美元，也比7月下跌1.5美元。