快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
銀行業者提醒，新青安房貸貸款上限八成，計算基礎是以銀行鑑價結果而非交易價格。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
銀行業者提醒，新青安房貸貸款上限八成，計算基礎是以銀行鑑價結果而非交易價格。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2條適用之外，放款水龍頭開大一點。不過，銀行業者提醒，新青安房貸貸款上限八成，計算基礎是以銀行鑑價結果而非交易價格，因此建議民眾買房時實際貸款成數要估得緊一點，自備款要做好拉高準備。

根據財政部新青安的貸款辦法，新青安貸款金額上限是1,000萬元，最高貸款成數八成，而貸款年限最長可達40年，只繳息、不攤本金的寬限期則是五年。許多民眾對於貸款八成，總以為是根據自己買房交易價格計算八成，結果銀行鑑價比交易價格低，因此銀行貸款以其鑑價結果八成貸放，若以民眾交易價格換算可能貸款成數就變成只有七成甚至低於七成，造成資金缺口，因此銀行業者提醒買房民眾，自備款要有多一點的準備。

銀行業者並表示，房地產多頭走了很長一段時間，這些年民眾習慣房價只上漲不會跌，或者自認購買物件條件好，具有上漲潛力空間。但是對於銀行來說，在受理房貸申請時，鑑價只論當下的市價，是不會把物件未來可能有機會上漲的因素列入，比方附近有捷運線即將通車、公共設施短期內落成等等，這些未來可能發生的事情，銀行在當下鑑價不會列入考量，再加上近來房市價格已有漲多後停頓鬆動跡象，因此幾乎鑑價都會比交易價格低一些。

銀行業者指出，事實上，不論是否辦理新青安貸款，一般房貸也一樣，銀行基於風險控管、保守穩健原則，房貸成數計算基礎，是以銀行鑑價與交易價格孰低為準，早已行之有年，房貸成數不是以交易價格為計算基礎，「這應該是辦理房貸的基本常識」，因此總是傳出新青安貸款「不足」、「貸不夠」等等，恐怕是申貸戶認知不正確下的誤會。

新青安房貸

延伸閱讀

新青安鬆綁！法人：1,250萬元下房屋受惠大 南部營建業受惠大於北部

信新青安卻套高檔 營造老董：房市下行助長觀望

經濟日報社論／央行決策獨立性 不容挑戰

南韓擴增首爾住房供應

相關新聞

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

租金指數年增率2.29% 未來月租2萬要漲租只能漲400元

內政部打算推出新租房政策，政策上初步決定，未來續約漲租需參考房租指數年增率。而根據統計，8月房租類的租金指數年增率達2....

房價跌了！今年上半年桃園A7站5年內新成屋跌價近三成 專家這樣說

限貸令上路滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園市七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，...

近年全國增逾5萬家公司 宏大陳益盛：商辦需求逾100萬坪

據經濟部商業司的統計，自2021年至2024年，全國公司登記家數由736,889家提高到791,478家，增加了54,5...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。