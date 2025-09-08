快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。左為路易莎董事長黃銘賢。嚴雅芳/攝影
路易莎旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。左為路易莎董事長黃銘賢。嚴雅芳/攝影

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長黃銘賢8日表示，集團業績兵分三路，力拼營收翻倍成長，包括「青焰炭火熟成牛排」將快速開展，到明年底達15間，其次，路易莎咖啡明年至少會到600店，健身房也加速擴展，至少將再開出三家。

黃銘賢表示，「青焰炭火熟成牛排」將是路易莎集團未來與飯店業結盟開拓多品牌新據點。目前已經有新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店及苗栗金鬱金香酒店都採取這種全新的合作形式。今年預計再進駐台中逢甲商旅、高雄英迪格，規模將來到八家店，目標明年底來到15間店，除了飯店也不排除進駐商場。

黃銘賢表示，與飯店業合作多品牌創造多贏，將是路易莎集團開創通路新局與營收雙成長的策略。讓旅客在餐飲選擇有咖啡輕食與自助餐等，將消費留在飯店。同時，路易莎多了嶄新據點，亦可擴大周遭的客群。同時，與飯店合作發展多品牌，將可大幅降低營業設備、裝潢等建置成本，提高集團的利潤。

在連鎖咖啡方面，黃銘賢表示，目前路易莎咖啡有180間直營、370間直營店，整體規模來到550家店。他坦言，去年6月面臨大缺工的問題，人力缺口約有二成，影響展店速度，直到去年底才慢慢解決缺工問題，透過更多自動化設備協助人力，目前即便咖啡期貨來到史上新高，但路易莎咖啡今年6月開始獲利能力已大幅改善，也因此將恢復展店步伐，目標明年將突破600店規模。目前健康餐僅在直營門市販售，但帶動業績成長顯著，目前已開始向加盟店開說明會，未來將導入加盟門市。

海外方面，路易莎咖啡也預計以合資模式插旗美國市場，首店將插旗LA，以咖啡結合三明治的業態經營，觀察消費者反應後，再逐步評估展店速度與規模，期望打造路易莎成為國際化連鎖品牌。

健身房方面，黃銘賢說，明年計畫開出大巨蛋店、新莊幸福店，以及竹圍店。目前松山門市獲利表現良好，已找到最佳的營運模式，因此將加速展店步伐，藉由複製成功經驗，逐步擴大健身品牌版圖。

延伸閱讀

你哪位？SJ東海來台健身房打卡 竟被知名健身房偷拍還嘴：只認識法海

爸爸吃到飽免費、88元加購牛排！ 2025父親節「最強美食優惠懶人包」 超過20家「餐廳×速食×燒烤優惠」一次看

路易莎雙案齊發 拚轉型

砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

相關新聞

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長...

新青安買房潮再等等？六都第2季價量全跌！專家：還會再跌8%～10%

吉家網8日發布2025年第2季六都成屋交易季報，六都表現全軍覆沒，季跌1.86%、年跌3.08%，同時，均價已經連跌三季...

路易莎咖啡黃銘賢：明年送件上櫃、營收拚倍增

路易莎咖啡今年合併多品牌，轉型擴大餐飲版圖，董事長黃銘賢表示，路易莎咖啡明年底將達到600間，旗下自助餐廳也積極與飯店方...

近年全國增逾5萬家公司 宏大陳益盛：商辦需求逾100萬坪

據經濟部商業司的統計，自2021年至2024年，全國公司登記家數由736,889家提高到791,478家，增加了54,5...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。