咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長黃銘賢8日表示，集團業績兵分三路，力拼營收翻倍成長，包括「青焰炭火熟成牛排」將快速開展，到明年底達15間，其次，路易莎咖啡明年至少會到600店，健身房也加速擴展，至少將再開出三家。

黃銘賢表示，「青焰炭火熟成牛排」將是路易莎集團未來與飯店業結盟開拓多品牌新據點。目前已經有新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店及苗栗金鬱金香酒店都採取這種全新的合作形式。今年預計再進駐台中逢甲商旅、高雄英迪格，規模將來到八家店，目標明年底來到15間店，除了飯店也不排除進駐商場。

黃銘賢表示，與飯店業合作多品牌創造多贏，將是路易莎集團開創通路新局與營收雙成長的策略。讓旅客在餐飲選擇有咖啡輕食與自助餐等，將消費留在飯店。同時，路易莎多了嶄新據點，亦可擴大周遭的客群。同時，與飯店合作發展多品牌，將可大幅降低營業設備、裝潢等建置成本，提高集團的利潤。

在連鎖咖啡方面，黃銘賢表示，目前路易莎咖啡有180間直營、370間直營店，整體規模來到550家店。他坦言，去年6月面臨大缺工的問題，人力缺口約有二成，影響展店速度，直到去年底才慢慢解決缺工問題，透過更多自動化設備協助人力，目前即便咖啡期貨來到史上新高，但路易莎咖啡今年6月開始獲利能力已大幅改善，也因此將恢復展店步伐，目標明年將突破600店規模。目前健康餐僅在直營門市販售，但帶動業績成長顯著，目前已開始向加盟店開說明會，未來將導入加盟門市。

海外方面，路易莎咖啡也預計以合資模式插旗美國市場，首店將插旗LA，以咖啡結合三明治的業態經營，觀察消費者反應後，再逐步評估展店速度與規模，期望打造路易莎成為國際化連鎖品牌。

健身房方面，黃銘賢說，明年計畫開出大巨蛋店、新莊幸福店，以及竹圍店。目前松山門市獲利表現良好，已找到最佳的營運模式，因此將加速展店步伐，藉由複製成功經驗，逐步擴大健身品牌版圖。