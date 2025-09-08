桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、中路、藝文特區和機捷A7站均價明顯下修，其中以A7站跌幅最大，短短半年就下跌近3成。

八德擴大、經國、小檜溪重劃區5年內新成屋則維持上漲，其中八德擴大重劃區，半年間漲幅7.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，八德擴大重劃區公園多，目前興建中的桃園捷運綠線，G01、G02站就設置在八擴重劃區內，未來有大鶯豐德交流道可紓解車流，近年吸引家庭客購屋自住，較不受打房影響，價格穩健。

經國和小檜溪重劃區鄰近藝文特區和桃園火車站的成熟商圈，機能完善，由於蛋黃區新屋供給有限且價格高貴，更凸顯周邊重劃區4字頭行情在價格上的吸引力，形成買氣外溢效應。

桃園捷運A7站跌幅最大，五年內新屋，短短半年單價就下跌近28.8%，從一坪44萬降至31萬元。

台灣房屋捷運樂善直營店店長劉昭佑表示，機場捷運A7站周邊的新成屋均價會出現價格下修，主要是「富宇富御」3、4年前預售交易2字頭，今年上半年大量交屋，因此拉低該區今年新案均價，實際上價格波動不大。

劉昭佑指出，A7站購屋族，除了在華亞科技園區、長庚醫院工作的雙北客，也有透過捷運通勤的上班族，當地是機捷沿線房價相對較親民的區域，也吸引購屋族置產，目前中古2房加車位總價約1,300萬元上下、3房加車位總價則在1,600~1,800萬元左右。

豪宅集中的藝文特區，去年限貸令剛推出時，新成屋均價高達每坪55.5萬元，今年上半年降至47.7萬元，跌幅14%。

張旭嵐指出，目前特區內開發已飽和，新推案皆位在特區周邊地區，部份新成屋去年成交價最高有至6字頭，但今年換屋族買氣趨弱，大坪數物件降至5字頭，呈現微幅下修態勢，因此拉低區域均價不過桃園藝文特區的商圈和機能已相當成熟，有捷運綠線、桃園市立總圖書館等的設施，未來京站百貨將進駐等，房市仍有一定支撐力。

第一建經研究中心副理張菱育分析，限貸令讓市場短期投資買盤明顯退場，加上總體經濟環境的不確定性，使得桃園各大重劃區房價進入「高檔盤整」期，新成屋因建商推案價格仍高，加上自住客支撐，跌幅呈現兩極化。

張菱育指出，桃園為北台灣人口紅利城市，不乏雙北客外移至此購屋，在市場景氣不明與貸款成數不足雙重壓力下，市場進入買方觀望期，議價空間放大，對於有自住需求的買方而言，目前反而是「精挑細選」的好時機。