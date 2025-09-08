快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
機場捷運A7站。圖／台灣房屋提供
機場捷運A7站。圖／台灣房屋提供

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、中路、藝文特區和機捷A7站均價明顯下修，其中以A7站跌幅最大，短短半年就下跌近3成。

八德擴大、經國、小檜溪重劃區5年內新成屋則維持上漲，其中八德擴大重劃區，半年間漲幅7.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，八德擴大重劃區公園多，目前興建中的桃園捷運綠線，G01、G02站就設置在八擴重劃區內，未來有大鶯豐德交流道可紓解車流，近年吸引家庭客購屋自住，較不受打房影響，價格穩健。

經國和小檜溪重劃區鄰近藝文特區和桃園火車站的成熟商圈，機能完善，由於蛋黃區新屋供給有限且價格高貴，更凸顯周邊重劃區4字頭行情在價格上的吸引力，形成買氣外溢效應。

桃園捷運A7站跌幅最大，五年內新屋，短短半年單價就下跌近28.8%，從一坪44萬降至31萬元。

台灣房屋捷運樂善直營店店長劉昭佑表示，機場捷運A7站周邊的新成屋均價會出現價格下修，主要是「富宇富御」3、4年前預售交易2字頭，今年上半年大量交屋，因此拉低該區今年新案均價，實際上價格波動不大。

劉昭佑指出，A7站購屋族，除了在華亞科技園區、長庚醫院工作的雙北客，也有透過捷運通勤的上班族，當地是機捷沿線房價相對較親民的區域，也吸引購屋族置產，目前中古2房加車位總價約1,300萬元上下、3房加車位總價則在1,600~1,800萬元左右。

豪宅集中的藝文特區，去年限貸令剛推出時，新成屋均價高達每坪55.5萬元，今年上半年降至47.7萬元，跌幅14%。

張旭嵐指出，目前特區內開發已飽和，新推案皆位在特區周邊地區，部份新成屋去年成交價最高有至6字頭，但今年換屋族買氣趨弱，大坪數物件降至5字頭，呈現微幅下修態勢，因此拉低區域均價不過桃園藝文特區的商圈和機能已相當成熟，有捷運綠線、桃園市立總圖書館等的設施，未來京站百貨將進駐等，房市仍有一定支撐力。

第一建經研究中心副理張菱育分析，限貸令讓市場短期投資買盤明顯退場，加上總體經濟環境的不確定性，使得桃園各大重劃區房價進入「高檔盤整」期，新成屋因建商推案價格仍高，加上自住客支撐，跌幅呈現兩極化。

張菱育指出，桃園為北台灣人口紅利城市，不乏雙北客外移至此購屋，在市場景氣不明與貸款成數不足雙重壓力下，市場進入買方觀望期，議價空間放大，對於有自住需求的買方而言，目前反而是「精挑細選」的好時機。

桃園七大重劃區新成屋近一年均價比較。資料來源／台灣房屋
桃園七大重劃區新成屋近一年均價比較。資料來源／台灣房屋

延伸閱讀

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

紀念滇緬光武部隊忠魂 「復雲亭」在桃園龍岡復刻

賴清德傾聽之旅3小時十分熱烈 與會提2026桃市長人選早定

賴清德桃園座談逾3小時 基層盼桃園隊「母雞」早日出爐穩軍心

相關新聞

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長...

新青安買房潮再等等？六都第2季價量全跌！專家：還會再跌8%～10%

吉家網8日發布2025年第2季六都成屋交易季報，六都表現全軍覆沒，季跌1.86%、年跌3.08%，同時，均價已經連跌三季...

路易莎咖啡黃銘賢：明年送件上櫃、營收拚倍增

路易莎咖啡今年合併多品牌，轉型擴大餐飲版圖，董事長黃銘賢表示，路易莎咖啡明年底將達到600間，旗下自助餐廳也積極與飯店方...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

年輕人真的比較愛買房？上半年40歲以下房貸族、創10年同期新高

據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,39...

7-ELEVEN 攻多元旅居商機 首創「外籍生示範店」

統一超（2912）7-ELEVEN攻多元旅居商機，針對國際消費客群以「人、店、貨」三大面向優化異國餐食、生活服務、友善環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。