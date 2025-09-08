年輕人真的比較愛買房？上半年40歲以下房貸族、創10年同期新高

據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,395件的51.5%，比例也創近10年的同期新高，顯見年輕首購族已然成為當前房市舉足輕重的一股力量。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，但在政府政策的支持下，年輕首購族受影響程度相對有限，尤其隨著行政院鬆綁「新青安」政策，預計將會再吸引一批首購族進場。

莊思敏進一步指出，行政院已於9月4日拍板，將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日起適用，此舉不僅再次體現政府支持首購自住青年購屋的立場，也意味著銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款難」問題有望獲得緩解。

隨著年底傳統購屋旺季將至，莊思敏預期，接下來將會有更多年輕首購族出籠，房市亦可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1,200至1,500萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅，更將有望成為市場上的熱門標的。

不過莊思敏指出，目前市場仍面臨選擇性信用管制與不動產放款集中度的限制，加上國內外政經局勢尚存不確定性，後續走勢仍需密切觀察。對於口袋不深的年輕首購族而言，購屋規劃仍應以「量力而為」為前提，避免過度操作財務槓桿，承受過重的資金壓力和風險。