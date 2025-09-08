快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

年輕人真的比較愛買房？上半年40歲以下房貸族、創10年同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,395件的51.5%，比例也創近10年的同期新高。中信房屋提供
據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,395件的51.5%，比例也創近10年的同期新高。中信房屋提供

據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年40歲以下的年輕房貸族申貸件數為38,791件，占全台申貸總件數75,395件的51.5%，比例也創近10年的同期新高，顯見年輕首購族已然成為當前房市舉足輕重的一股力量。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然近期房市利空訊息不斷，整體市況明顯降溫，但在政府政策的支持下，年輕首購族受影響程度相對有限，尤其隨著行政院鬆綁「新青安」政策，預計將會再吸引一批首購族進場。

莊思敏進一步指出，行政院已於9月4日拍板，將「新青安」排除在《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制之外，並回溯自9月1日起適用，此舉不僅再次體現政府支持首購自住青年購屋的立場，也意味著銀行放款量能將進一步釋放，困擾購屋族一年多的「貸款難」問題有望獲得緩解。

隨著年底傳統購屋旺季將至，莊思敏預期，接下來將會有更多年輕首購族出籠，房市亦可能迎來一波小陽春，尤其是總價落在1,200至1,500萬元、符合新青安貸款額度的低總價住宅，更將有望成為市場上的熱門標的。

不過莊思敏指出，目前市場仍面臨選擇性信用管制與不動產放款集中度的限制，加上國內外政經局勢尚存不確定性，後續走勢仍需密切觀察。對於口袋不深的年輕首購族而言，購屋規劃仍應以「量力而為」為前提，避免過度操作財務槓桿，承受過重的資金壓力和風險。

房市 房貸 新青安

延伸閱讀

找工作最怕走錯路 數據揭示新鮮人最在意的不是薪水？

〈兜風心情〉你還會唱嗎？當年那台「兜風50」是怎麼紅起來的？

信新青安卻套高檔 營造老董：房市下行助長觀望

經濟日報社論／央行決策獨立性 不容挑戰

相關新聞

新青安鬆綁！銀行業者：貸款上限是這樣算 自備款恐要拉高

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），政策拍板9月起排除在有不動產房貸天條之稱的《銀行法》72-2...

咖啡、牛排自助餐到健身房！路易莎黃銘賢三路齊攻拚明年營收翻倍

路易莎餐飲（2758）旗下時尚人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」自助餐正式插旗台北市中心知名飯店─美麗信花園酒店。路易莎董事長...

新青安買房潮再等等？六都第2季價量全跌！專家：還會再跌8%～10%

吉家網8日發布2025年第2季六都成屋交易季報，六都表現全軍覆沒，季跌1.86%、年跌3.08%，同時，均價已經連跌三季...

路易莎咖啡黃銘賢：明年送件上櫃、營收拚倍增

路易莎咖啡今年合併多品牌，轉型擴大餐飲版圖，董事長黃銘賢表示，路易莎咖啡明年底將達到600間，旗下自助餐廳也積極與飯店方...

近年全國增逾5萬家公司 宏大陳益盛：商辦需求逾100萬坪

據經濟部商業司的統計，自2021年至2024年，全國公司登記家數由736,889家提高到791,478家，增加了54,5...

桃園A7好慘？統計驚見均價重跌三成、回3字頭 房仲說原因...

限貸令滿一年，台灣房屋集團彙整桃園市不動產交易e指通數據發現，桃園七大主要重劃區當中，去年下半年與今年上半年相比，青埔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。