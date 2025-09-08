新青安買房潮再等等？六都第2季價量全跌！專家：還會再跌8%～10%

吉家網8日發布2025年第2季六都成屋交易季報，六都表現全軍覆沒，季跌1.86%、年跌3.08%，同時，均價已經連跌三季，六都行政區跌勢強弱分明，超過七成下跌，但仍有21個行政區表現抗跌，其中季跌幅第一為台中東區，跌幅達12.22%，年跌幅第一為台南新化，跌幅達23.02%。吉家網董事長李同榮指出，房市必須經過殺價取量，預估房價將繼續走下跌趨勢。

李同榮分析，六都成屋房價連續三季下跌，顯見去年第4季房市轉入空頭確立，三季平均跌幅計4.01%，而今年第2季六都單季表現全軍覆沒，季跌幅分別是桃竹季減1.99%、新北市季減2.32%、台北市季減2.34%、台中市季減2.49%、台南市季減2.6%、高雄市季減2.95%，季均價下跌1.86%。

若與去年同期比較，台北市小漲0.55%、新北市持平、桃竹年減3.84%、台中市年減5.78%、台南市年減8.13% 、高雄市年減9.12%，年均價下跌3.08%。顯然這波調整較大的都會在超漲的台中、台南、高雄為主，短線中南部跌幅擴大，但長線而言，基於高科技產業鏈南移、高鐵軌道經濟促進一日生活圈、房價基期與台北落差空間、等三大利基，未來房市發展空間仍然看好中南部。

李同榮分析，房市連三季初跌段共計跌幅4%，上半年交易量也落入八年來新谷底，很像上波循環2016上半年的交易窒息量，預期下半年將進入技術循環的主跌段，雖然房貸天條選擇性鬆綁，但只會影響交易量回溫，而影響不了下修中房價。在下跌趨勢線中出現的小利多，最多僅能減緩跌幅，未來市場降價幅度多大，交易量反彈就有多大，也就是市場仍然須經過殺價取量，才能消化龐大的供給量與交屋潮，因此預估全年房價平均跌幅仍會擴增至8-10%，房市空頭格局不變。

據吉家網進一步統計今年第2季六都各行政區季漲跌幅前十名，其中漲幅前三名為高雄小港、桃園中壢與大園區；跌幅前十名分別是台中東區、潭子、南區，台南麻豆、新北鶯歌、高雄前金、台南新化、台中烏日、新北八里、高雄前鎮區，跌幅皆超過8.7%。

六都年漲跌幅前十名，漲幅前三名為台中中區、桃園中壢、台北市內湖區；跌幅前十名分別為台南新化、台中東區、高雄鼓山、台南歸仁、高雄楠梓、台中潭子、高雄鳯山、台南麻豆、安定、北區，其中台南包辦五名、高雄三名、台中兩名，跌幅均超過10.7%，跌幅排名第一台南新化跌幅高達23%之多。