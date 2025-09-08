路易莎咖啡黃銘賢：明年送件上櫃、營收拚倍增

路易莎咖啡今年合併多品牌，轉型擴大餐飲版圖，董事長黃銘賢表示，路易莎咖啡明年底將達到600間，旗下自助餐廳也積極與飯店方合作，明年將達15店，目標集團明年會大量展店、營收拚倍增，並在明年中送件上櫃。

路易莎今年合併多品牌，轉型擴大餐飲市場版圖效益顯現，董事長黃銘賢與美麗信總經理黃安迪今天聯手宣布，路易莎旗下「青焰」自助餐廳進駐美麗信花園酒店，路易莎咖啡同步進駐酒店大廳。

黃銘賢今天受訪時表示，路易莎成立20週年，從今年開始跨入新里程碑，將從「咖啡品牌」轉型為「生活餐飲集團」，除咖啡本業外，也跨足餐食、發展健身房等業務。

他表示，「青焰」目前已在台展店第5家，都是與飯店合作，但也不排除於商場設點，預計於明年底擴展至15間，並已確定今年將在台南、高雄展店。

他指出，截至8月，路易莎咖啡營收成長36%，目前全台約有200間直營店與350間加盟店，其中直營店數量持續成長，目標在明年底總店數達到600間，餐食占路易莎營收比例約35%，部分販售健康餐的門市可達4成。

他表示，集團明年會大量展店，目標力拚明年營收實現「倍數成長」，且在咖啡期貨高漲的情況下仍能獲利，看好未來獲利空間可期，超乎預期。

路易莎目前為興櫃公司，黃銘賢表示，原定今年6月送件，但因政府對資訊安全要求趨嚴，還有多品牌營收發展奏效，目前計畫於明年中送件上櫃。

為解決缺工問題，他表示，路易莎已完成自動化流程，包括自動報到機與客人自助點餐系統，以降低人力需求；過去半年已為員工加薪約兩成，目前沒有調漲消費者端價格的計畫。

路易莎咖啡已在新莊舉行總部開工動土典禮，將在興建包含結合中央廚房、物流配送、資訊及行政中心的智慧化綠能園區，預計2027年底完工，集團業務已擴展至健身房領域，目前展店健身房計畫包含新莊、大巨蛋、淡水竹圍等地。

對於海外計畫，他表示，路路易莎咖啡預計以合資方式到年底在美國開出首店，初期不急著拓點，會以培養品牌的模式前進。