7-ELEVEN 攻多元旅居商機 首創「外籍生示範店」

統一超（2912）7-ELEVEN攻多元旅居商機，針對國際消費客群以「人、店、貨」三大面向優化異國餐食、生活服務、友善環境，更在全台近300家門市設置「東南亞商品專區」，並從中觀察「辣椒醬料、零食餅乾、能量飲料」三大商品類別堪稱「異」軍突起小金雞，帶動單店門市業績成長。

7-ELEVEN表示，秉持「全鄉全店、全天服務」滿足在地消費者需求，更關注近年快速成長國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年已有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項生活服務，創造嶄新「旅居商機」。其中又以東南亞需求成長最快速，2024年起於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進超過百種熱門商品，帶動單店業績成長一成。

據內部銷售數據觀察，「東南亞商品專區」除長期銷售居冠的泡麵外，也發現「辣椒醬料、零食餅乾、能量飲料」等類別成為三大「異」軍突起小金雞，像是「越南厚生辣椒醬」、「印尼ABC蝦膏辣椒醬」、「印尼garuda蒜味烤花生」、「菲律賓Oishi原味蝦餅」、「越南number 1能量飲料」皆是人氣夯品。便利的購買管道與貼近家鄉味商品選擇，讓7-ELEVEN成為外籍人士首選零售通路。

不僅如此，7-ELEVEN也串聯門市通路、門市預購誌、線上「i划算」平台，持續自泰國、越南、菲律賓等多元產地引進各式熱帶水果，涵蓋榴槤、山竹、椰子、鳳梨等鮮果，以及泰國椰漿糯米飯、椰子布丁、椰子水等特色食品與飲料。今夏特別推出的「泰饗宴」檔期更成功帶動相關類別業績成長2成，其中以保存便利的「冷凍榴槤」最受消費者喜愛，凸顯異國水果在台市場的成長潛力。

另外，7-ELEVEN亦積極打造「多元友善職場」，不只首創超商通路之先針對大專院校外籍生開設「外籍生訓練專班」，更進一步選出商圈附近有較多外籍學生的門市成立「外籍生示範店」，今年底前目標全台設置十家以上，期望透過現職外籍夥伴推薦與口碑效應，吸引更多全球優秀夥伴加入。同時門市也導入「外籍友善名牌」及「智能平板」即時翻譯、「專屬語言版本活動海報」、「關懷友善墊板」等工具，協助外籍夥伴快速適應門市工作，並確保消費者體驗不受語言隔閡影響，即時滿足生活服務與購物需求。