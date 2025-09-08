臺南市6月住宅價格指數微幅下降0.10% 呈現價跌量增修正格局

臺南市地政局8日公布6月臺南市住宅價格指數為144.86，較前期（5月）微幅下降0.10%，相較去年同期則微幅下降1.39%。以住宅型態而言，本期大廈的價格指數為151.71，透天住宅的價格指數為135.19，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.05%，透天住宅價格指數微幅下降0.19%。

觀察本市各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期均呈現微幅下跌修正趨勢。在交易量方面，本期全市交易量較前期大幅增加了23.07%，其中表現較為亮眼者，以安平區的交易量增幅633.33%最為顯著，而歸仁區的交易量增幅以58.93%居次。

臺南市長黃偉哲表示，本市近來持續推動各項開發建設，帶動地區發展熱絡。例如：安南區北安商業區市地重劃區已完成，重劃後可建築商業區土地將帶動經濟繁榮，落實安南區商業副都心定位。南區喜樹灣裡市地重劃區預計於114年底辦理工程啟用及土地點交，重劃後將推進喜灣地區觀光發展；此外，本府持續推動社會住宅，分布於仁德、永康、北區、東區、南區等地，將陸續規劃動工興建，仁德「宜居仁愛」和永康「宜居成功」已完成入住，打造安居樂業的生活環境。

地政局局長陳淑美表示，6月國內經濟景氣信號分數為29分，與前期（5月）相較減少2分，燈號續呈綠燈，國發會表示因企業觀望國際關稅政策變動，拉貨潮逐漸收斂，故轉呈綠燈，另領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。本期住宅價格指數多數行政區持續微幅下跌修正。

而交易量方面，全市6月建物移轉棟數共計2,139棟，較前期（5月）大幅增加23.07%，整體買賣棟數與去年同期（113年6月）相較小幅衰退10.84%，觀察結果顯示，房貸緊縮政策未見大幅鬆綁及近期國際經濟情勢變化，使購屋族群態度仍趨保守謹慎，觀望氛圍濃厚。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，較前期相較微幅下跌0.59%，其次為善化區以及仁德區，價格指數均較前期分別微幅下降0.41%及0.34%。此外，仍可觀察到部分行政區月變動率維持於正成長，如佳里區、東區及歸仁區，月變動率分別為微幅上漲0.14%、0.09%及0.03%。

若與去年同期比較，僅新營區微幅上漲3.41%，其他行政區皆呈下跌走勢。觀察本期價格指數表現，多數行政區住宅價格仍呈現緩步修正態勢，整體市場在價格表現上持續承受壓力，短期房價因政策動向及國際經濟局勢不確定性升高，預期下修的壓力仍舊存在。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為安平區（572棟）、東區（229棟）以及安南區（198棟）。與去年同期相比，安平區、歸仁區以及善化區增幅最為顯著，本期交易量分別增加79.87%、25.35%以及5.17%，其中安平區因區內新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期大幅增加，本期第一次移轉棟數為507棟。

然而，佳里區、永康區以及仁德區交易量皆下跌逾3成。再觀察本市預售屋實價登錄申報件數113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（113年6月）相比下降88％。後續市場動能仍高度依賴資金環境變化，購屋需求亦將回歸剛性需求支撐而呈現區域化發展。