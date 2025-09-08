新青安鬆綁！法人：1,250萬元下房屋受惠大 南部營建業受惠大於北部

政府日前宣布將八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，為房貸水龍頭開大一點。華南投顧分析指出，以新青安的貸款上限是1,000萬元，以貸款八成上限估算，房屋總價在1,250萬元內的建案，將是主要受惠者，並點名六檔以高雄、台南為主要推案市場的營建股可留意。

華南投顧並指出，如手上有成屋銷售中的建商，或是仲介公司已成交卻無法取得貸款的成屋，將可望受惠新青安鬆綁，但預售屋因尚未完工交屋，所以無法享有新青安購屋優惠。

此外，華南投顧指出，由於雙北房屋單價高，除了套房外，不容易找到1,300萬元以下的新建案，因此新青安鬆綁排除適用銀行法第72-2條限制，對新推案在北部地區為主的建設公司幫助相對有限，以中南部的建商受惠程度相對較高，且高雄建商以成屋銷售為主，新青安鬆綁受惠最大。

華南投顧指出，包括京城（2524）、永信建（5508）、隆大（5519）、上曜（1316）、三地開發（1438）、華友聯（1436），這六檔營建股主要推案市場都在高雄或是高雄與台南等南部地區，且多數總銷金額都在百億元以上，可望率先受惠新青安鬆綁效應。

華南投顧並提醒，雖然政策對銀行承作新青安貸款限制鬆綁，但央行第3季理監事會議在9月18日召開，屆時應觀察是否還會有新的房地產措施宣布，增添新變數。