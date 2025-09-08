新竹巨城將開五星飯店 信義房屋專家看好在地生活圈再升級

「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」新竹巨城自2012年開幕以來，營業額年年創新高，2024年營收更高達173億元，顯見巨城一帶已是新竹生活機能聚集中心，而承億集團也將於2027年底進駐巨城開設五星酒店，信義房屋專家表示，商圈熱絡，完整巨城商圈的食衣住行機能，並增加老城區屋主與建商的都更意願，讓區域房市得以升級。

信義房屋新竹中央店專案經理林意紘表示，新竹巨城百貨因為銷售的目標族群年齡層涵蓋廣，男女老少的消費品牌多元，每到假日美食街人潮滿滿，進駐10多年來，帶動周邊巨城商圈店面熱絡、土地價值增加，未來飯店進駐後，更加完整商圈機能，食衣住行皆步行可達，也因商圈繁榮，增加了屋主、建商的都更意願，近年來也陸續有新大樓完工，為老城區帶來新風貌。

林意紘說明，巨城商圈道路狹小，新建案對街廓改善有限，不過會選擇到巨城商圈購屋的族群，除了看中商業機能，還有中央公園、親水公園、護城河、城隍廟等休憩去處，有小孩的家庭有空間遛小孩， 學區有東門國小、三民國中、新竹女子高級中學，學風鼎盛，居住氛圍與鄰近園區的關埔特區有很大的不同，且巨城商圈也緊鄰新竹火車站，交通方便。

區域內屋齡10年上下的大樓，單價6字頭，大三房、小四房的總價約3000萬，購屋族群一半是在科技業上班的園區客，另一半是在地做生意、開公司的中小企業主。

林意紘觀察，新竹地區房價持續走高，目前市場主流產品如兩房已站上2000萬元、三房達3000萬元，四房更突破4000萬元大關。對照早年首購族能1000萬元左右購入兩房的情況，現今新竹房價已高，無論是首購或換屋族，購屋過程幾乎都需仰賴家人資助。

而因第七波信用管制政策影響，多數銀行貸款額度有限，部分銀行雖貸款額度夠，但貸款利率普遍超過2.5%，估價偏保守，也導致實際可貸成數降低，抑制買氣。

在股市與債市動盪、全球經濟不確定性升高之際，市場資金傾向保守配置。除非是家庭財力雄厚、非買不可的超鋼鐵族群，否則換屋與首購需求多數暫緩。不少原本打算換屋的買方，因無法順利售屋而選擇觀望或延後購屋計畫。

林意紘建議，因成交速度明顯放緩，屋主多需等待半年以上才能完成銷售，加上買氣不足，不少買方開價價差大，若屋主願意讓價，仍有成交機會，買方可趁此時機多看屋、溝通議價。

儘管市況保守，但新竹未來仍有重大建設題材支撐區域發展，包括「 新竹大車站計畫」已完成可行性研究評估，新竹輕軌也有消息推動，地方充滿期待；市中心的SOGO百貨舊館歇業後，所有權人新竹客運近期著手外牆整新與招商作業，未來將釋出更多發展契機。