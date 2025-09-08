南市6月住宅價格指數再下滑 漲跌互見呈現區域化發展

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市6月住宅價格指數出爐，圖為清理後樣本數分布圖。圖／台南市地政局堤供
台南市6月住宅價格指數出爐，圖為清理後樣本數分布圖。圖／台南市地政局堤供

台南市6月住宅價格指數出爐，為144.86，較上月微幅下降0.10%，也較去年同期下降1.39%。其中透天住宅高於大廈，不過，交易量大幅增加23.07%，其中以安平區的交易量增幅633.33%最為亮眼，其次是歸仁區的58.93%居次

地政局局長陳淑美表示，今年6月國內經濟景氣信號分數為29分，與前期（5月）相較減少2分，燈號續呈綠燈，顯示當前國內景氣穩定成長。本期住宅價格指數多數行政區持續微幅下跌修正，全市6月建物移轉棟數2139棟，較前期大幅增加23.07%，整體買賣棟數與去年同期相較衰退10.84%，觀察結果顯示，房貸緊縮政策未見大幅鬆綁及近期國際經濟情勢變化，購屋族群態度仍趨保守謹慎，觀望氛圍濃厚。

多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，較前期下跌0.59%，其次為善化區以及仁德區，價格指數均較前期分別微幅下降0.41%及0.34%。但部分行政區月變動率仍維持正成長，佳里區、東區及歸仁區，分別微幅上漲0.14%、0.09%及0.03%。若與去年同期比較，僅新營區微幅上漲3.41%，其他行政區都呈下跌走勢。因整體市場在價格表現上持續承受壓力，短期房價因政策動向及國際經濟局勢不確定性升高，預期仍有下修的壓力。

各行政區交易量前三名分別為安平區572棟、東區229棟以及安南區198棟。與去年同期相較，安平區、歸仁區以及善化區增幅最顯著，本期交易量分別增加79.87%、25.35%以及5.17%，其中安平區因區內新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期大幅增加，本期第一次移轉棟數為507棟。但佳里區、永康區以及仁德區交易量都下跌超過3成。

觀察預售屋實價登錄申報件數，去年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期相比下降88％。後續市場動能仍高度依賴資金環境變化，購屋需求亦將回歸剛性需求支撐而呈現區域化發展。

台南市今年6月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局堤供
台南市今年6月建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局堤供
台南市今年6月住宅價格月指數及變動率。圖／台南市地政局堤供
台南市今年6月住宅價格月指數及變動率。圖／台南市地政局堤供

