七都全面走空！台中東區一季跌12%、台南這區已跌23%
吉家網8日公布第2季六都成屋交易季報，七都全下跌，整體季跌1.86%，年跌3.08%，觀察各行政區，超過七成行政區房價下跌，但仍有21個行政區表現抗跌。
吉家網同時公布跌幅前十名行政區排行榜，相較上季，季跌幅第一名為台中東區，跌幅達12%。和去年同期比較，年跌幅第一名為台南新化，跌幅達23%。
吉家網董事長李同榮分析，七都成屋平均房價已連續三季下跌，2024第4季房市轉入空頭確立，三季平均跌幅計4%，而2025第2季六都單季表現全軍覆沒，季跌最多為高雄市2.95%，其次為台南市2.6%。
至於年度同期比較，高雄市年跌9.1%最多，台南市年跌8.1%居次，桃竹年跌3.84%、台中市年跌5.78%、不過台北市小漲0.55%、新北市持平。
李同榮表示，數據顯示這波調整較大，以超漲的台中、台南、高雄為主，短線中南部跌幅擴大，但長線而言，基於高科技產業鏈南移、高鐵軌道經濟促進一日生活圈、房價基期與台北落差空間、等三大利基，未來房市發展仍看好。
根據吉家網統計，今年第2季比較第1季，六都各行政區季跌幅前十名分別是台中東區、潭子、南區，台南麻豆、新北鶯歌、高雄前金、台南新化、台中烏日、新北八里、高雄前鎮區，跌幅皆超過8.7%。
另外，第2季比較去年同期，年跌幅前十名分別為：台南新化、台中東區、高雄鼓山、台南歸仁、高雄楠梓、台中潭子、高雄鳯山、台南麻豆、安定、台南北區，跌幅均超過10.7%，跌幅排名第一台南新化跌幅高達23%之多。
吉家網企劃處長莊文樹指出，第2季六都行政區超過七成房價下跌，但仍有21個行政區呈現抗跌，包括台北市內湖、中山、北投、萬華區，新北市深坑、土城、三峽、泰山、五股區，桃園市中壢、大園、蘆竹、桃園區，台中市豐原、太平區，台南市新市、東區、永康區、高雄市小港、左營、橋頭區。
至於近一年六都各行政區表現較強為台北市為內湖、大同、中山、中正、北投區，新北市淡水、蘆州、深坑、新店、樹林區，桃竹為中壢、大溪、蘆竹區，台中市中區、后里、豐原、西區，台南市東區，高雄市岡山、新興、前金區。
