東陽：8月訂單逐漸回溫 前8月營收創同期新高

中央社／ 台北8日電

汽車零配件廠東陽今天上午公布8月自結合併營收新台幣18.12億元，月增9.2%、年減14.8%。前8月自結累計合併營收166.57億元，較去年同期累計成長1%，續寫史上新高。

東陽說明，關稅、匯率等大環境的不確定性及雜音仍在，8月訂單開始逐漸回溫，東陽不斷整理整頓、因應市場變化與需求掌握，做好準備，迎接旺季。

其中東陽售後維修市場件（AM）事業8月自結營收13.13億元，前8月自結累計營收126.63億元，較去年同期成長3%，續創史上前8月新高紀錄。

東陽原廠委託製造（OEM）事業8月自結營收4.99億元，前8月份自結累計營收39.94億元。

法人分析，美國旅遊旺季已漸好轉，預期北美市場第4季AM件需求可成長兩位數以上百分比，東陽續受惠歐美保險接受AM件賠付、汽車保有量增加持續成長，整體產能利用率提升將帶動第4季到2026年第1季毛利率逐步改善。

