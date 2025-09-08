義大世界拚低碳轉型 打造零售業淨零永續新典範

時尚購物、吃喝遊樂也可以很環保，義大世界購物廣場、義大遊樂世界近年來打造低碳購物、遊樂體驗，除了減少紙本DM印製外，更號召上市櫃公司響應環保永續的企業家庭日遊程。

走進義大開發總經理王香完的辦公室，她一身時尚俐落穿搭，談起購物商場如何響應淨零碳排世界趨勢，王香完一開口沒有教條式的宣講，反倒輕鬆地說「永續既然是每個地球人的責任，身為與生活息息相關的零售業當然有責任加入這個行列」。

義大開發看準低碳與淨零趨勢，近年逐步推動數位轉型與節能措施，藉由「先計量、再減碳、後中和」的策略，逐步建構低碳旅遊與永續購物模式，目標是打造全台第一個以低碳時尚購物為號召的百貨，成為零售業邁向淨零的標竿。

寄送紙本DM吸客 義大持續減量

王香完說，環保這件事大家都知道很重要，但要落實需要恆心，義大在這條路上走了5年，雖然不是最早投入的，但近年來設定明確目標，每年投入經費、人力，透過取消紙本票券、實體會員卡、一次性導覽地圖與傳統DM等，此外也從工程設備逐步減碳。

王香完拿出手機打開義大世界購物廣場的會員APP表示，義大世界購物廣場有60萬名會員，過去各大賣場都仰賴寄送紙本DM吸客，義大動輒印10萬本以上，加上打包、寄送等過程，每個流程都是資源、人力負擔；但經由詳細計算並輔以e-DM的推廣，目前義大僅印約3至5萬份紙本，未來將持續減少。

義大開發近年也為購物廣場和遊樂園打造電子餐券系統，全面推行數位打卡與電子報到，顧客不需再依賴紙本票券或兌換券，節省資源的同時也優化服務流程。王香完說，「這不僅降低營運成本，更能符合年輕世代偏好的便利消費模式，讓永續與時尚真正走入生活」。

義大購物廣場電子DM每季發送逾60萬筆，每月可減碳約3.6公噸；數位票券每月約810張，減碳21.6公斤；園區也獲經濟部水利署頒發「節約用水績優單位」。

在硬體設施方面，義大開發逐步汰換傳統燈具，改採具能源標章的LED T8燈管，能耗降低20%至22%。根據義大統計，今年1至7月，義大開發整體用電量相較去年同期平均減少6.5%，其中樂園降低9.2%、OutletMall降低5.7%。

被問起節能過程中有沒有民眾抱怨商場內太熱不舒服，王香完笑著說，「說真的這種抱怨還真的幾乎沒有」，因為賣場近年導入EMS能源管理系統，透過精確數值，搭配空調節能控制，透過即時監控與變頻調整，不僅維持場域舒適度，也有效降低耗能。

建置太陽能發電儲能 增綠電自用比例

此外，義大今年也開始建置太陽能發電設備與儲能系統，採取「即發即用」模式，白天發電即可降低尖峰用電支出，剩餘電力則儲存供夜間使用，增加綠電自用比例並協助電網削峰填谷。

在園區設施上，工程團隊規劃設置風除室，以降低空調耗能並提升舒適度。初步估算，每月可節電約4380度，換算碳排約2.2公噸，一年可減少26.68公噸。停車場則設置27格電動車充電樁，超越交通部草案規定的最低設置比例，全力推廣低碳運具。

除了硬體與軟體布建，義大開發更導入軟性環保概念與ESG理念，王香完興奮地說，「我們的節能大至設施，小至來店禮、館內活動等」，在商場內的滿額禮義大開發盡可能選擇可重複使用的禮品，包括環保筷、保溫杯、環保購物袋、玻璃保鮮盒等。

此外，義大世界購物廣場15年前營運之初，為了便利民眾購物，在討論接駁車時，義联集團創辦人林義守果斷決定將接駁車概念延伸成經營客運公司。王香完說，現在回頭看這個決定是完全正確的決定。

義大客運經營多條路線，包括高鐵左營線、高雄美術館線、綠2A（原8503政府線）、橘18A（原8504鳳山線）、五甲線、岡山線、義大義醫院線、燕巢快線等，路線涵蓋通學、通勤、就醫等，不僅便利了民眾、顧客，更是集團員工上山工作的重要交通工具，載客量較開幕同期增加16.3萬人次，成長28%。

義大開發表示，低碳與淨零已是全球趨勢，從國際供應鏈到日常消費，永續已成為市場與企業的共同語言。上市櫃公司近年在員工旅遊、企業贈禮時，綠色採購逐漸成為優先考量，新世代消費者也更重視品牌的永續價值。

非僅企業內部行為 永續成共同行動生活方式

義大開發也將ESG理念融入活動與行銷，王香完說，義大世界購物廣場每年迎接大量企業舉辦家庭日活動，近年來與在地小農、公益團體合作，推廣綠色消費，更鼓勵企業將活動拆分成數個梯次，減少同一時間大量人員擁擠與消耗能源，「別小看這些小小的措施，整年做下來節省的人力、物力都相當驚人。」

「雖然我們是商業場所，但這裡也可以是宣傳永續概念的教育場域」，王香完說，企業家庭日的顧客來自全台各地，活動導入在地小農、農特產時，就是把高雄特色與環境永續的概念帶給客人，這些概念會變成種子，一有機會就能散播得更遠。

義大世界購物廣場善用每一次能倡議永續的機會，過去需要大費周章，購買新衣裝扮的萬聖節遊行，脫胎換骨改為「回收物品裝扮」遊行。王香完說，遊客在環保主題中發揮創意，讓萬聖節更有意義，每個遊客快樂的笑容就是對企業最好的回應。

此外，義大在中秋與世界關燈日也身體力行節能倡議，自2011年起響應「Earth Hour關燈一小時」，至今已持續14年，從飯店、學校到樂園全園區響應，以實際行動號召民眾關注環保。王香完認為，這些措施讓「永續」不只是企業內部行為，更延伸為與消費者共同行動的生活方式。