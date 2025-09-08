信新青安卻套高檔 營造老董：房市下行助長觀望

政府雖拍板房貸鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。營造公司負責人張啟章說，新青安開辦後，購買的年輕首購族大概都買在高點，跟著政府的政策走竟是套在高檔，將影響後續首購族跟進，而目前房地產市場走空，議價空間變大，也加深了購屋民眾的觀望心態。

以專蓋別墅聞名的禾固營造董事長張啟章目前正籌備成立「中台灣營建廠商聯誼會」主力以營建小包、建材商等為主，並匯集律師、會計師為顧問，目前已有近百廠商參與。

張啟章坦言，房地產景氣下行，預計至少3、4年內不會好，且各廠商不少都是二代接班，為了妥為因應，避免在這波下行中受傷，因此號召成立，預計9月30日舉辦成立大會。

他表示，政府打房後，中部房地產去年漸漸已有停滯趨勢，川普四月宣布課徵對等關稅，等於是壓倒駱駝的最後一根稻草。原本還期待房地產繼續好下去的建商這時候算是真實感受到市場環境已經改變，加上政府打房的力度並沒有減緩，房市走空幾乎已經確立。

張啟章說，目前的環境很明顯，就是土地、工人和建材都降價了。建商有土地的不敢推案，工人也變得好請了，建材價錢也沒有以前那麼貴，明顯與前幾年不同。

要說到底降了多少？很難講，因為每個地主和建商財力不同，有的人土地價格跌了1成想賣卻賣不掉，還有的建商則是前面賺到錢，現在還在撐。但是可以肯定的是「議價空間加大了」。

他說，新青安2023年8月推出後，造成年輕首購族一波搶購潮，但事實證明，他們都買在房市的高檔，目前即使「水龍頭開大了一點」但是年輕人看到聽政府的話結果是套在高檔，接下來勢必會更為謹慎。