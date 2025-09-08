快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

信新青安卻套高檔 營造老董：房市下行助長觀望

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
禾固營造董事長張啟章正籌備成立「中台灣營建廠商聯誼會」，他說，房地產景氣下行，預計至少3、4年內不會好。記者黃寅／攝影
禾固營造董事長張啟章正籌備成立「中台灣營建廠商聯誼會」，他說，房地產景氣下行，預計至少3、4年內不會好。記者黃寅／攝影

政府雖拍板房貸鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。營造公司負責人張啟章說，新青安開辦後，購買的年輕首購族大概都買在高點，跟著政府的政策走竟是套在高檔，將影響後續首購族跟進，而目前房地產市場走空，議價空間變大，也加深了購屋民眾的觀望心態。

以專蓋別墅聞名的禾固營造董事長張啟章目前正籌備成立「中台灣營建廠商聯誼會」主力以營建小包、建材商等為主，並匯集律師、會計師為顧問，目前已有近百廠商參與。

張啟章坦言，房地產景氣下行，預計至少3、4年內不會好，且各廠商不少都是二代接班，為了妥為因應，避免在這波下行中受傷，因此號召成立，預計9月30日舉辦成立大會。

他表示，政府打房後，中部房地產去年漸漸已有停滯趨勢，川普四月宣布課徵對等關稅，等於是壓倒駱駝的最後一根稻草。原本還期待房地產繼續好下去的建商這時候算是真實感受到市場環境已經改變，加上政府打房的力度並沒有減緩，房市走空幾乎已經確立。

張啟章說，目前的環境很明顯，就是土地、工人和建材都降價了。建商有土地的不敢推案，工人也變得好請了，建材價錢也沒有以前那麼貴，明顯與前幾年不同。

要說到底降了多少？很難講，因為每個地主和建商財力不同，有的人土地價格跌了1成想賣卻賣不掉，還有的建商則是前面賺到錢，現在還在撐。但是可以肯定的是「議價空間加大了」。

他說，新青安2023年8月推出後，造成年輕首購族一波搶購潮，但事實證明，他們都買在房市的高檔，目前即使「水龍頭開大了一點」但是年輕人看到聽政府的話結果是套在高檔，接下來勢必會更為謹慎。

張啟章說，若是新推案的個案，土地是降價後低價取得，又在工人和建材價格下降後興建，房價才有可低一些。但整體而言，房市已是在下行趨勢中。

禾固營造董事長張啟章說，房地產已處景氣下行階段。本報資料照
禾固營造董事長張啟章說，房地產已處景氣下行階段。本報資料照

新青安

延伸閱讀

經濟日報社論／閣央行決策獨立性 不容挑戰

中市府再標售173筆土地 綠議員轟「官方帶頭炒地」藍喊雙標

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

傳新壽將土地賣回給北市府？相關人士：有心人士放話要讓輝達進不了台灣

相關新聞

一片玻璃變12國語言翻譯神器！台灣小新創打進最難日本市場

現在，走進日本博多車站的服務處，有一面透明玻璃，只要你對著它說中文，它會瞬間顯示日文與中文並列的字幕，讓你跟不諳中文的日本站務人員，彼此用自己的語言溝通。

信新青安卻套高檔 營造老董：房市下行助長觀望

政府雖拍板新青安房貸鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。營造公司負責人張啟章說，新青安開辦後，購買的...

義大世界拚低碳轉型 打造零售業淨零永續新典範

時尚購物、吃喝遊樂也可以很環保，義大世界購物廣場、義大遊樂世界近年來打造低碳購物、遊樂體驗，除了減少紙本DM印製外，更號...

台北「百年老宅」竟賣破8千萬！房市新屋冷、老屋熱 買家圖的是什麼？

央行信用管制壓抑房市，預售屋市場首當其衝。

貨物稅新規上路 展間湧入賞車人潮…和泰、裕隆等積極促銷

新貨物稅減徵規範昨（7）日上路，新規上路前的第一個周末，各大汽車銷展間湧入賞車人潮，各家業務員總動員，扭轉農曆7月（民俗...

貨物稅修正案上路 車商：百萬元以下車款最有感

貨物稅修正案昨（7）日上路，國內車商表示，車價在100萬元以下的車款最有感，這是國內主力銷售市場，如果以100萬元的車款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。