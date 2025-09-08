三鼎生技技術授權結盟助力 永鼎醫藥成功登陸美國Nasdaq市場

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三鼎生技（6808）8日表示，該公司授權合作夥伴─永鼎醫藥已於8月28日在美國Nasdaq掛牌上市，短短數個交易日，永鼎單日最高市值已突破新台幣409.6 億元。永鼎背後擁有三鼎生技授權的角膜緣幹細胞外泌體技術，並擁有乾眼症、青光眼等重大眼科疾病的發展潛力，正是永鼎能在國際資本市場受到關注的核心亮點。

三鼎生技表示，該公司長期專注於角膜緣幹細胞（LSCs）外泌體研發，已完成完整專利佈局並累積關鍵臨床前研究成果，奠定公司在眼科再生醫療領域的領先地位。依據三鼎生技與永鼎醫藥雙方於 2024 年完成簽署的全球獨家授權契約，永鼎醫藥取得三鼎外泌體相關專利與技術，用於乾眼症、角膜炎等眼科疾病的新藥與醫材開發，並計畫逐步拓展至更多適應症與眼科保健品市場。

三鼎生技依據雙方專屬授權合約，已獲取新台幣1.6億元簽約金，並將自永鼎醫藥針對後續開發完成之乾眼症、青光眼等眼科藥物產品銷售額中，持續收取銷售權利金。目前研發專案已陸續進入動物實驗階段，預期將於2026年啟動人體臨床試驗，三項適應症的藥證申請也將陸續向美國FDA提出，未來三張藥證所帶來的權利金收入，預估可望達到每年新台幣十億元以上的營收規模。

三鼎生技與永鼎醫藥的合作，讓永鼎能夠借助三鼎的技術進軍國際資本市場，更突顯三鼎自身的科研實力、專利壁壘與國際影響力。未來，三鼎將持續深耕外泌體平台，拓展更多臨床應用與授權合作機會，致力將台灣的創新研發轉化為全球眼科醫療的關鍵解決方案，進一步強化公司在再生醫療領域的價值與地位。

根據GlobalData資料，乾眼症市場於2020年達新台幣1,319億元，預2028年將突破新台幣4,366億元，年均複合成長率高達 13.8%。Data Bridge Market Research報告亦顯示，全球眼科市場於2024年已達新台幣2兆5,050 億元，並將於2032年超過新台幣4兆1,836.8億元，年均複合成長率約6.7%。這些數據印證了三鼎所掌握的外泌體核心技術，正站在一個快速成長且具爆發力的藍海市場中心。

