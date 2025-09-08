線纜三雄業外給力 營運大豐收
線纜三雄業外給力，大豐收。華新（1605）轉投資東元（1504），近期與鴻海結盟AI，華新母以子貴；華榮（1608）手握金居近8,000張，坐擁投資紅利；大亞（1609）積極跨入無人機領域，包括無人機核心的線路系統，也投資無人機反制技術，成當紅炸子雞。
華新在業外投資領域，最為人樂道的莫過於參與東元一役，目前華新持有東元23.1萬張，持股比率10.8%，為第二大股東，每股成本47元。受惠於東元與鴻海結盟，華新也等同邁入AI價值領域，變身科技族群，以上周五（5日）東元收盤價68元概算，華新光是持有東元的帳面利益就逾48億元。
華榮方面，近期因為轉投資銅箔大飆股金居，堪稱奇貨可居。在基本面，華榮上半年每股純益1.02元，第2季單季EPS 0.65元，業外部份也非常亮眼，華榮目前持有金居7,812張，結算至上周五為止，第3季華榮因轉投資金居所享有的金融評價利益將逾13億元、每股可望貢獻2.2元，加上本業及匯損回沖，單季每股純益有望拚2.8元。
至於大亞，董事長沈尚弘勵精圖治，帶領集團搶食電力大變革商機，也積極跨入創新領域，以綠能為主軸，甚至投資新藥、保瑞都獲得成功，可謂眼光獨到，幫投資人賺了不少業外財。
