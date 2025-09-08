快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

聽新聞
0:00 / 0:00

貨物稅修正案上路 車商：百萬元以下車款最有感

經濟日報／ 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導

貨物稅修正案昨（7）日上路，國內車商表示，車價在100萬元以下的車款最有感，這是國內主力銷售市場，如果以100萬元的車款，買新車可享5萬元貨物稅減徵，若汰換十年以上老車還可再獲5萬元，等於降價達10%。

貨物稅條例已於9月7日開始實施，各家車廠對於今年的銷售都鬆了一口氣，包括進口車LEXUS、VW、VOLVO都有搶市銷售策略；國民車為主的TOYOTA、NISSAN、現代汽車、中華車及MG等摩拳擦掌瞄準商機，都各自推出不同的加碼促銷方案，催動買氣在農曆7月民俗月結束後，再迎一波買氣。

各家車商全面動員，展開促銷專案，福斯汽車(VW)釋出最多降價41萬元的促銷案。不只是車商祭出優惠方案，各家車商的業務代表怕客戶跑走，立即全面通知客戶，貨物稅減徵法案，有意購車或是原本即已訂車的顧客可以馬上提車等。

豪華車品牌LEXUS也分析，貨物稅減徵方案通過後，業務員在邀約客人來賞車變得比較容易，受訂率也跟著提高；客戶在商談中都會提及減徵方式，顯然新政策對於消費者購車具體誘因，消費者購車恢復理性，預計未來會下單量會持續增溫。

台灣VOLVO總裁林裕凱宣布，改款XC90 配備加值超過40萬元卻不加價，另外還有舊車款的促銷專案。汽車專家推估，舊車款去化庫存價差勢必加大，一般認為議價空間有機會達到40萬至50萬元。

林裕凱認為，大陸車市長期的價格競爭，將壓縮到車廠的獲利，也會間接波及到研發成本投入。

車商 減徵 貨物稅

延伸閱讀

新貨物稅9月8上路！賞車人潮假日出籠

中華三菱證實Mitsubishi XForce將導入 可望搭貨物稅優惠爭取入門市場

買小客車減貨物稅 下周上路

295.6萬元起搶攻豪華七人座市場！Volvo The New XC90與新總裁同場揭幕

相關新聞

貨物稅新規上路 展間湧入賞車人潮…和泰、裕隆等積極促銷

新貨物稅減徵規範昨（7）日上路，新規上路前的第一個周末，各大汽車銷展間湧入賞車人潮，各家業務員總動員，扭轉農曆7月（民俗...

貨物稅修正案上路 車商：百萬元以下車款最有感

貨物稅修正案昨（7）日上路，國內車商表示，車價在100萬元以下的車款最有感，這是國內主力銷售市場，如果以100萬元的車款...

海纜斷線引發國安疑慮…線纜三雄 躍軍工概念股

海纜成國安議題，線纜三雄躍軍工概念股。美、日近期均將海纜列為國安關鍵，除了排除中、俄供應鏈外，更傾國家之力支持；台灣方面...

線纜三雄業外給力 營運大豐收

線纜三雄業外給力，大豐收。華新轉投資東元，近期與鴻海結盟AI，華新母以子貴；華榮手握金居近8,000張，坐擁投資紅利；大...

南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，新生兒有三到五成的機會可活到百歲，面對百歲的生命，應及早準備，掌握長壽紅利...

南山人壽永續健康論壇／專家獻策 活出百歲新人生

全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）指出，全球人口已突破80億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。