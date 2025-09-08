貨物稅修正案上路 車商：百萬元以下車款最有感

貨物稅修正案昨（7）日上路，國內車商表示，車價在100萬元以下的車款最有感，這是國內主力銷售市場，如果以100萬元的車款，買新車可享5萬元貨物稅減徵，若汰換十年以上老車還可再獲5萬元，等於降價達10%。

貨物稅條例已於9月7日開始實施，各家車廠對於今年的銷售都鬆了一口氣，包括進口車LEXUS、VW、VOLVO都有搶市銷售策略；國民車為主的TOYOTA、NISSAN、現代汽車、中華車及MG等摩拳擦掌瞄準商機，都各自推出不同的加碼促銷方案，催動買氣在農曆7月民俗月結束後，再迎一波買氣。

各家車商全面動員，展開促銷專案，福斯汽車(VW)釋出最多降價41萬元的促銷案。不只是車商祭出優惠方案，各家車商的業務代表怕客戶跑走，立即全面通知客戶，貨物稅減徵法案，有意購車或是原本即已訂車的顧客可以馬上提車等。

豪華車品牌LEXUS也分析，貨物稅減徵方案通過後，業務員在邀約客人來賞車變得比較容易，受訂率也跟著提高；客戶在商談中都會提及減徵方式，顯然新政策對於消費者購車具體誘因，消費者購車恢復理性，預計未來會下單量會持續增溫。

台灣VOLVO總裁林裕凱宣布，改款XC90 配備加值超過40萬元卻不加價，另外還有舊車款的促銷專案。汽車專家推估，舊車款去化庫存價差勢必加大，一般認為議價空間有機會達到40萬至50萬元。

林裕凱認為，大陸車市長期的價格競爭，將壓縮到車廠的獲利，也會間接波及到研發成本投入。