海纜斷線引發國安疑慮…線纜三雄 躍軍工概念股

海纜成國安議題，線纜三雄躍軍工概念股。美、日近期均將海纜列為國安關鍵，除了排除中、俄供應鏈外，更傾國家之力支持；台灣方面，近期因海纜斷線事件頻傳，引發國安疑慮，台灣自主發展海纜產業、籌組國家隊的呼聲高漲。

美國聯邦通訊委員會（FCC）近日宣布，睽違20多年首度修訂海底電纜（簡稱海纜）規範，排除中國、俄羅斯等企業；日本則將海底電纜列為國家安全優先項目，增設登陸站並提供財政支持。

另外，根據官方統計資料，台灣目前有十條國內海纜、14條國際海纜，國際部分有三條海纜障礙事故待修復，而引起國安疑慮。

海纜晉升為國安戰略防線，業內指出，線纜三雄華新（1605）、華榮（1608）、大亞（1609）等在海纜開發與建置都擁有相關經驗，若搭配政策方向，可望被納入第一波海纜國家隊成員。華新麗華董事長焦佑倫日前即表示，海纜艦購案產值動輒千億元起跳，未來海纜將是華新電力線纜事業很重要的部分。

據了解，台灣目前發展相關海纜事業的業者包括華新麗華、華榮等，另外大亞也有相關開發經驗。華新、大亞及華榮等線纜業者本就是電力強韌計畫、電力國家隊的成員之一，在AI新時代下，技術難度極高的海纜出現國安與戰略的重要性，巨大商機也隨之浮現。

華新方面，該公司投資的海纜廠最快今年可望開始試運轉，若順利的話明年整備完成、後年投產。

華新表示，集團與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，目前建構的進度順利，預期今年底會建廠完成，明年進行認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主。

華榮方面，具備海纜統包工程實績與技術，將成為這一波海纜產業議題的重要推手，扮演核心供應鏈角色。根據華榮內部訊息指出，華榮自1983年踏入海纜工程領域以來，除了受限於陸地運輸最大荷重之海纜案外，華榮團隊幾乎包辦了所有台灣建設之海纜工程案，內容遍及通信、光纖及電力海纜，當然也是海底電纜推案時遴選廠商的第一選擇。

至於大亞，近年積極投入開發新能源創新事業，陸續取得成果。業內指出，大亞是電纜業界的重量級績優生，過去在海纜也曾著墨，具有開發相關經驗，後來雖因成本考量而暫停，但是否會在國安議題的推進下，重返海纜國家隊則受到各界的關注。