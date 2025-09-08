貨物稅新規上路 展間湧入賞車人潮…和泰、裕隆等積極促銷

新貨物稅減徵規範昨（7）日上路，新規上路前的第一個周末，各大汽車銷展間湧入賞車人潮，各家業務員總動員，扭轉農曆7月（民俗月）間的冷清市況，預期包括和泰、裕隆兩大集團，還有三陽等車廠將迎新一波訂單潮。

總統府於5日公告《貨物稅條例》修正條文，新版貨物稅成為低迷已久國內車市最佳復甦良藥，2,000cc以下新車可享5萬元貨物稅減徵，汰換十年以上老車再獲5萬元優惠，汰舊換新補助於7日正式實施，消費者不再觀望，在農曆7月民俗月的周末，揪伴出門賞車。

和泰車（2207）代理的台灣TOYOTA針對銷售最熱門的主力車款推出零利率的優惠；主要經銷商國都汽車業務員速度最快，周五晚上開始全力動員連絡客人看車，還推出全新的廣告單，周六的客人來店數量明顯增加，一掃民俗月的冷清。

經銷商國都汽車周末檢視全台各大展間銷售概況，認為國內汽車市場的銷售氣氛已開始改變，之前因為期待關稅及貨物稅調價而觀望的顧客，回頭來店簽約的量明顯提高，觀望氣氛已逐漸消解。

TOYOTA讓政策的美意更有效力，同步減輕消費者買車的壓力，針對主力銷售車款像RAV4、COROLLA CROSS及YARIS等熱銷車款推出零利率專案。以銷售神車COROLLA CROSS全車型分期總額上限70萬元，期數上限40個月，以1.8汽油豪華車款價格85.9萬元計算，政府補助方案最高可以補助10萬元，再加上TOYOTA推出分期70萬元，消費者等於準備10萬元就可以換新車。

裕隆日產汽車（NISSAN）響應貨物稅政策，自即日起至9月30日推出限時優惠活動「價禮嗨這次換NISSAN」，旗下國產與進口車款，包括Sentra、Kicks、X-Trail及搭載e-Power的Kicks e-Power與X-Trail e-Power，全面推出加碼購車優惠，結合政府補助，入手門檻大幅下降，預期將帶動市場買氣回升，最高價惠下殺27萬。

其中，以NISSAN SENTRA尊爵版為例，原價78.5萬元，搭配10萬元貨物稅補助與4.7萬元購車金，入手價僅63.8萬元。

擁有英國血統的MG品牌也積極促銷，MG HS、ZS 全車系適用「貨物稅減免」最高達10萬元，再搭配限時心動購車金方案目前最低入手價HS 1.5旗艦版79.9萬，ZS心動版59.9萬、ZS旗艦版62.9萬起。

三陽旗下南陽代理的HYUNDAI汽車表示，政策公布後，全台展示中心賞車人潮及車輛詢問度已明顯增加，這顯示政府政策對市場需求回溫產生立即且顯著的正向效果。