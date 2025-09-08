南山人壽永續健康論壇／專家獻策 活出百歲新人生

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）指出，全球人口已突破80億，人口老化與長壽化的速度正快速上升，台灣更面臨低生育率與人口下滑壓力。然而，社會普遍過度擔憂高齡化對退休金、勞動力與醫療支出的負擔，卻忽略這其實是人類壽命延長與生活品質提升的成果。他呼籲，應將長壽視為「成就」而非「包袱」，以積極態度規劃制度與政策，讓高齡人口成為活躍且具貢獻的群體。

史考特5日以「長壽時代來臨 活出百歲新人生」為題，發表專題演講，並在「大師對談—多點布局 迎向百歲人生」，與南山人壽董事長尹崇堯及臺北市立關渡醫院院長陳亮恭，共同探討「百歲人生」時代下的健康與社會挑戰。會中史考特及陳亮恭分別從全球人口結構變遷與在地醫療觀點，提出高齡化社會的因應之道。

史考特指出，迎接百歲人生不僅要累積財務資產，更要經營「無形資產」，包括三個面向，第一是生產力資產，如持續培養技能、知識與人脈；第二是活力資產，即維持身心健康與良好的人際關係；第三則是轉型資產，代表適應新挑戰與新環境的能力。若能持續投資這三類無形資產，即使延長工作年限，仍能保持高品質生活與幸福感。

陳亮恭則從醫療角度指出，人類平均壽命已從千年前的40歲延長至今日的80多歲，過往醫學經驗並未涵蓋高齡族群。壽命延長的核心在於社會制度與經濟發展，例如，工業革命改善公共衛生、台灣亦從1950年代平均壽命50歲提升至如今超過80歲。面對高齡化，社會應轉變心態，不再以身份證年齡劃分，而是關注功能差異，鼓勵長者持續參與社會，實踐健康老化。

針對台灣長者常見的慢性病、失能與肌少症，陳亮恭提醒，40歲至70歲肌肉流失率可達40%，若缺乏運動與足夠蛋白質，將增加跌倒、骨折與失智風險，建議高齡者每日每公斤體重攝取1.2公克蛋白質，並搭配規律運動與社交互動，以維持肌力、自信與生活品質。

