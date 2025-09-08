南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，新生兒有三到五成的機會可活到百歲，面對百歲的生命，應及早準備，掌握長壽紅利。

為迎接長壽新時代來臨，南山人壽與今周刊5日攜手舉辦「南山人壽永續健康趨勢論壇」，吸引逾千人到場。論壇邀請金管會主委彭金隆、衛生福利部政務次長呂建德及尹崇堯擔任致詞貴賓，並由全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）發表專題演講。

根據內政部最新數據，2024年台灣國人平均餘命達80.77歲，男性為77.42歲、女性則達84.3歲，且百歲人瑞人數達5,542人，創歷史新高。面對未來高齡化趨勢，尹崇堯表示，南山人壽希望保險能從事後理賠，成為事前的健康促進，作為保戶人生馬拉松的配速教練，以個人、生活、企業、社會、環境等五個面向，透過落實健康倡議與結盟合作的方式，營造高齡健康的大環境，陪伴民眾以健康的步調走完百歲人生。

論壇邀請安德魯．史考特來台分享全球長壽新趨勢，聚焦在長壽社會須翻轉思維，高齡是人類延長壽命和提升生活品質的一大成就，應以積極的態度，讓高齡人口成為社會上活躍且具貢獻的一份子。

專講後，安德魯．史考特與南山人壽董事長尹崇堯、臺北市立關渡醫院院長陳亮恭共同對談，尹崇堯指出，人口老化下，保險不只是理賠，更是讓人安心的保障工具，能協助轉嫁風險；陳亮恭提醒，台灣不健康餘命長達七至八年，醫療體系必須從單一器官治療走向整合照護，並將預防視為重要產業；安德魯．史考特也強調，個人須投資「人力資本」，包含健康、能力、人際關係，並提早規劃多元興趣及學習。

陳亮恭提到，現代醫學與社會制度對高齡需求的因應仍不足，並強調老年的定義應淡化年齡標籤，重視功能與心態，目標在於縮短不健康時間。接續由南山人壽總經理范文偉、財經節目主持人夏韻芬、知名藝人謝祖武等來賓，跨界激盪、共同討論百歲人生的未來。最後，今周刊發行人梁永煌也提倡，從個人主動接受健康檢查與疾病預防做起，結合財務規劃和人際社交，確保活出快樂百歲人生。