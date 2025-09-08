南山人壽永續健康論壇／南山人 壽總經理范文偉：風險轉嫁兼顧現金流

高齡化浪潮，台灣逐步邁入「百歲人生」的挑戰，南山人壽總經理范文偉針對不同世代，提出規劃建議，他指出，「風險轉嫁」與「現金流穩定」是邁向長壽時代的重要關鍵。

南山人壽永續健康趨勢論壇5日舉行，范文偉參與「跨界對談—百歲人生有備而來」，該對談由今周刊發行人梁永煌主持，與談人還包括知名財經節目主持人、作家夏韻芬及知名藝人謝祖武。

范文偉說，「你終究會老，為何不趁年輕，把醫療風險先轉嫁給保險公司」。他說，年輕族群往往將注意力放在流行事物，鮮少思考到退休規劃與醫療需求，然而長壽帶來的醫療、長照與失能風險不可避免，建議年輕人愈早買保險，CP值才會愈高。

范文偉表示，三明治族群「上有父母、下有子女」，肩負家庭經濟與照護壓力。壽險保障與長照規劃更為重要，若家庭經濟支柱意外瓦解，至少保險能支撐家庭，且國人平均壽命延長，而45至54歲是收入高峰期，應把部分收入轉化為未來的穩定現金流。

談到如何設計自己的「後半人生」，范文偉認為，退休不是終點，而是一個過程，像南山人壽推動健康促進機制，鼓勵客戶運動、健檢，希望保險不僅是風險轉嫁，更是讓大家重視健康，減少未來支出。