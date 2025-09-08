南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會
金管會主委彭金隆致詞時指出，全球與台灣正面臨「均老」現象，高齡人口比例大幅攀升，對金融市場是機會也是挑戰，金融業需因應四大改變，首先是思維觀念的調整，將高齡化視為全面性的社會變遷；其次是金融服務內容創新，例如由單純現金給付，轉向實物與多元化給付；三是保費計算需突破傳統精算模式，透過預防與即時數據支撐未來；最後則是法規監理的革新。
彭金隆強調，台灣已站在高齡化的前線，不能僅依賴國際經驗，更需自我突破，將挑戰轉化為機會。
衛福部政務次長呂建德則指出，面對「百歲人生」時代，賴清德總統已指示衛福部整合醫療、長照與社福資源，並推動成立健康委員會，建構完整照護體系。
