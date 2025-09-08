南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影
金管會主委彭金隆。記者蘇健忠／攝影

金管會主委彭金隆致詞時指出，全球與台灣正面臨「均老」現象，高齡人口比例大幅攀升，對金融市場是機會也是挑戰，金融業需因應四大改變，首先是思維觀念的調整，將高齡化視為全面性的社會變遷；其次是金融服務內容創新，例如由單純現金給付，轉向實物與多元化給付；三是保費計算需突破傳統精算模式，透過預防與即時數據支撐未來；最後則是法規監理的革新。

彭金隆強調，台灣已站在高齡化的前線，不能僅依賴國際經驗，更需自我突破，將挑戰轉化為機會。

衛福部政務次長呂建德。記者蘇健忠／攝影
衛福部政務次長呂建德。記者蘇健忠／攝影

衛福部政務次長呂建德則指出，面對「百歲人生」時代，賴清德總統已指示衛福部整合醫療、長照與社福資源，並推動成立健康委員會，建構完整照護體系。

高齡化 衛福部 金管會

延伸閱讀

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

長照數據爭議 呂建德、北市府再交鋒

相關新聞

南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，新生兒有三到五成的機會可活到百歲，面對百歲的生命，應及早準備，掌握長壽紅利...

南山人壽永續健康論壇／專家獻策 活出百歲新人生

全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）指出，全球人口已突破80億...

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

金管會主委彭金隆致詞時指出，全球與台灣正面臨「均老」現象，高齡人口比例大幅攀升，對金融市場是機會也是挑戰，金融業需因應四...

南山人壽永續健康論壇／謝祖武：重視長照險

隨著長壽時代來臨，人生將面臨更多自願或非自願的變化，知名藝人謝祖武從演藝人員，轉換為家庭照顧者與公益行動者，他從身邊經驗...

南山人壽永續健康論壇／夏韻芬：為自己而活

知名財經節目主持人夏韻芬指出，迎向百歲人生時代，早點妥善保險規劃，不要被動等待，一定要把身體顧好，青春不可逆，但長壽可以...

南山人壽永續健康論壇／南山人 壽總經理范文偉：風險轉嫁兼顧現金流

高齡化浪潮，台灣逐步邁入「百歲人生」的挑戰，南山人壽總經理范文偉針對不同世代，提出規劃建議，他指出，「風險轉嫁」與「現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。