南山人壽永續健康論壇／謝祖武：重視長照險

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

隨著長壽時代來臨，人生將面臨更多自願或非自願的變化，知名藝人謝祖武從演藝人員，轉換為家庭照顧者與公益行動者，他從身邊經驗分享，許多人習慣「一忍再忍」，卻換來家庭破碎與長期冷暴力，甚至演變為家暴，無盡忍耐、無盡奉獻，不一定會換來好結果，人生如戲，戲如人生，但人生比戲更殘酷，唯有多思考自己，才能走出真正的方向。

對於如何擁抱流動的身分，活出自在健康的人生，謝祖武認為，角色不斷流動正是百歲人生的新常態，演藝圈沒有退休，只有被人家不要的時候，就像45歲第一次演爸爸，得接受從小生轉為中生，如今57歲，更認清楚「我自己是誰」。

謝祖武表示，養成早睡早起與運動的習慣，讓身體與心態都更年輕，因為自律才會帶來自由，自己45歲前想過有趣的人生，但現在只想過有意義的人生。

面對台灣失智人口攀升，謝祖武也分享長照心路，他表示，自己母親罹患失智症長達十年，主要由妻子照顧，並聘請看護，但長照的路，更多是無奈而非感動，苦中作樂才走得下去，也深刻體會到長照險的重要，「保險不是呼籲，而是響應，什麼都能賭，但不能賭生命，因為我們輸不起。」

長照 謝祖武 失智症

相關新聞

南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，新生兒有三到五成的機會可活到百歲，面對百歲的生命，應及早準備，掌握長壽紅利...

南山人壽永續健康論壇／專家獻策 活出百歲新人生

全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）指出，全球人口已突破80億...

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

金管會主委彭金隆致詞時指出，全球與台灣正面臨「均老」現象，高齡人口比例大幅攀升，對金融市場是機會也是挑戰，金融業需因應四...

南山人壽永續健康論壇／夏韻芬：為自己而活

知名財經節目主持人夏韻芬指出，迎向百歲人生時代，早點妥善保險規劃，不要被動等待，一定要把身體顧好，青春不可逆，但長壽可以...

南山人壽永續健康論壇／南山人 壽總經理范文偉：風險轉嫁兼顧現金流

高齡化浪潮，台灣逐步邁入「百歲人生」的挑戰，南山人壽總經理范文偉針對不同世代，提出規劃建議，他指出，「風險轉嫁」與「現金...

