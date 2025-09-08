南山人壽永續健康論壇／謝祖武：重視長照險

隨著長壽時代來臨，人生將面臨更多自願或非自願的變化，知名藝人謝祖武從演藝人員，轉換為家庭照顧者與公益行動者，他從身邊經驗分享，許多人習慣「一忍再忍」，卻換來家庭破碎與長期冷暴力，甚至演變為家暴，無盡忍耐、無盡奉獻，不一定會換來好結果，人生如戲，戲如人生，但人生比戲更殘酷，唯有多思考自己，才能走出真正的方向。

對於如何擁抱流動的身分，活出自在健康的人生，謝祖武認為，角色不斷流動正是百歲人生的新常態，演藝圈沒有退休，只有被人家不要的時候，就像45歲第一次演爸爸，得接受從小生轉為中生，如今57歲，更認清楚「我自己是誰」。

謝祖武表示，養成早睡早起與運動的習慣，讓身體與心態都更年輕，因為自律才會帶來自由，自己45歲前想過有趣的人生，但現在只想過有意義的人生。

面對台灣失智人口攀升，謝祖武也分享長照心路，他表示，自己母親罹患失智症長達十年，主要由妻子照顧，並聘請看護，但長照的路，更多是無奈而非感動，苦中作樂才走得下去，也深刻體會到長照險的重要，「保險不是呼籲，而是響應，什麼都能賭，但不能賭生命，因為我們輸不起。」