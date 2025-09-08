南山人壽永續健康論壇／夏韻芬：為自己而活

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

知名財經節目主持人夏韻芬指出，迎向百歲人生時代，早點妥善保險規劃，不要被動等待，一定要把身體顧好，青春不可逆，但長壽可以追，面對老一點也不可怕，「百歲人生不是退場，而是重新上場」，唯有健康、財務與人際兼顧，才能在長壽時代過得安心又自在。

百歲人生大家關心生老病死，但還要關心到「死不了時怎麼辦 」夏韻芬說，60歲往往是人生最富有的時刻，因為房產增值、經濟紅利與長年儲蓄投資累積，但許多人卻在資產規劃上陷入焦慮，所以錢一定要放在自己手上，不要太早交給子女，不拖累對方，也維持尊嚴與自主。

夏韻芬認為，過去傳統上追求的是退休金足夠、早點退休，但在長壽時代，更應該多重視自身需求，舉例來說，人生分三階段，求學為父母、工作為老闆，財富自由後很驕傲，但往往卻只知道老公、小孩要吃什麼，自己想吃什麼不知道，所以人生下半場要「為自己而活」，別陷入忽略自身需求的困境。

夏韻芬也提醒，心理韌性與學習力是後半人生關鍵，尤其中年後失去的往往比得到的多，要能承受健康、友誼甚至至親的失落，建議持續運動與學習新技能。

南山人壽永續健康論壇／南山人壽董事長尹崇堯：長壽紅利 及早準備

南山人壽董事長尹崇堯表示，隨著醫療環境的進步，新生兒有三到五成的機會可活到百歲，面對百歲的生命，應及早準備，掌握長壽紅利...

南山人壽永續健康論壇／專家獻策 活出百歲新人生

全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）指出，全球人口已突破80億...

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

金管會主委彭金隆致詞時指出，全球與台灣正面臨「均老」現象，高齡人口比例大幅攀升，對金融市場是機會也是挑戰，金融業需因應四...

南山人壽永續健康論壇／謝祖武：重視長照險

隨著長壽時代來臨，人生將面臨更多自願或非自願的變化，知名藝人謝祖武從演藝人員，轉換為家庭照顧者與公益行動者，他從身邊經驗...

南山人壽永續健康論壇／南山人 壽總經理范文偉：風險轉嫁兼顧現金流

高齡化浪潮，台灣逐步邁入「百歲人生」的挑戰，南山人壽總經理范文偉針對不同世代，提出規劃建議，他指出，「風險轉嫁」與「現金...

