智慧經營／vivo台灣總經理陳怡婷 保持創新 推進市占

近年全球智慧手機市場持續低迷，台灣市場也不例外，不過vivo台灣在市場的聲量卻持續放大，產品線也日漸完整，從排名五名以外，今年已晉升台灣手機市占排名前三名。vivo台灣總經理陳怡婷表示，「如果你真心渴望完成一件事情，全宇宙都會聯合起來幫你。」而陳怡婷領軍的心法，則是「尊重」（Respect），對內、對外皆然。

聲量放大 提升在台滲透率

陳怡婷與團隊終於將vivo折疊機帶進台灣市場，希望一舉提高折疊機在台滲透率。在vivo折疊新機的發表會，台上的她，儘管在吹著冷氣的會場，仍是香汗淋漓，是因為歷經長期努力後，讓新產品順利上市的興奮。

台下的她，提到vivo在台灣市占率排名的提升，自己帶領團隊往前衝刺的最大原則是，「我很尊重跟我合作的人，不管是外部的廠商，或者是我的團隊。我不是把同仁當員工看，是把他們當家人看。」

正因為把員工當家人，陳怡婷向總部爭取，要把在市場所獲取的成績，可以直接回饋到員工福利上，不管是三節獎金的加碼，或是年終獎金的發放，只要公司有賺錢，要有一定比率拿出來與員工分享。

陳怡婷說，「我們同仁很可愛，因為公司賺的錢可以大家分享，不需要花的錢就要省，常常去拜訪客戶時都寧可搭捷運，而不是搭計程車。」

雖然vivo在台灣市場排名第三名，但其實與第二名仍有一段距離，陳怡婷有天請員工閉上眼睛，一起比出可以再往前爭取更高排名的時間，員工比出的年數，都比她心中的目標還要短，也令她感受到員工對工作付出的努力，所展現的信心。

親上火線 走訪上百家門市

其實以台灣折疊手機市場來看，三星多年前即已推出左右折疊及上下折疊的折疊機，OPPO也已推出上下折疊的小折疊，vivo算是台灣折疊市場的後進者。

陳怡婷表示，她與團隊走訪了上百家的門市，訪問過上百個消費者以及門市的銷售人員，內部也開了上百個討論跟爭辯的會議，甚至自己也用了超過一年的折疊機親身測試。

她發現市場上折疊機滲透率仍低的原因，包括消費者很怕折疊機會折壞或有折痕，再者折疊機變輕薄後，電池的續航力可能不夠，另外也擔心維修會不會很麻煩，或是被刁難，當然價格較高也是消費者對折疊機望之卻步的原因。

陳怡婷表示，vivo以輕盈、續航與AI智慧體驗三箭齊發，對應消費者最實際的商務及日常需求。同時也推出包括舊換新等多元優惠方案，其中舊換新方案，因為感謝三星、蘋果等競爭品牌，讓vivo更有動力持續創新、表現更佳，因此消費者拿三星的折疊系列或iPhone13以上系列的機種，都可以進行舊換新折抵。希望降低消費者的入手門檻，讓折疊手機走入消費者日常。