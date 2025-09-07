點子農場／AI的知識缺口

在台灣AI產業裡，他擁有極特別的經驗與位置。除了擁有世界頂尖的學經歷，也領導台灣最優秀的AI人才研發。

我們聊了許多關於AI的事，聊AI的過去與未來。但我最好奇的是，目前看來愈來愈無所不能的AI，有沒有什麼不可解的致命傷？而且這些致命傷甚至可能永遠無解。

我們用三個層次來思考和對話AI：

一、技術層（Technology）：AI並沒有「讀完整個網際網路」，它的知識來自於訓練資料（公開資料、授權內容、人工標註），而不是即時的整個網路。而每個模型都有一個「知識截止日期（KnowledgeCutoff）」，之後的資訊必須透過外部搜尋或再訓練才能獲得。網路每天都有新資訊，AI不可能保持全知狀態。

二、知識層（Knowledge）：AI的「世界觀」是被訓練語料封閉的，無法涵蓋所有可能的知識。AI是「統計模式的學習」而非真正的理解，生成的答案是基於關聯性而非因果性。而AI的知識受限於訓練語料的品質與來源，可能帶有文化偏見、地理偏差或時效性不足。

三、社會層（Society）：大眾常以為「AI讀完了網路」，產生「技術全能」的誤解，這是一種AI神話（AIMyth）。因為AI回答快速且自信，人類容易忽略其知識邊界。AI不會自動判斷正確性，最終需要人類進行批判、驗證與詮釋。

以上這三個層次的因素也自然造成AI知識的三大缺口：

第一種缺口來自時間。網路的浪潮一刻不停地翻湧，新文章、新研究、新事件，不斷地湧入世界。AI的圖書館卻像是每隔一段時間才更新一次的總目錄，當它重新裝訂書冊時，外面的世界早已換了樣貌。它永遠比現實慢一步，這種時差，讓它無法真正成為「即時的智者」。

第二種缺口，來自封鎖。許多知識被高高的圍牆擋住，學術期刊的付費牆、企業內部的數據庫、政府的未公開檔案、以及隱匿在黑暗角落的秘密。這些牆外的卷宗，AI永遠讀不到，於是它的知識版圖中留下大片未探之地。

第三種缺口，來自人心。AI所「知道」的一切，都是人類挑選後交給它的版本。這意味著，它所理解的世界，不是世界本身，而是經過篩選的碎片，是人類偏好與偏見的投影。它或許能告訴我們許多事情，但卻永遠說不出那些人類自己未曾思索或願意隱藏的真相。

因此，AI的知識就像一張不斷過期的地圖。它的線條精細，標註完整，卻始終比真實的地景落後，也永遠缺少那些「禁止進入」的領域資料。人類走在現實的土地上，而AI只能遙望著自己的空白，努力模仿出一種全知的幻覺。

這些缺口提醒我們：知識不會被任何單一存在完全擁有。AI的價值，不在於它能成為全知者，而在於它的「不全知」迫使我們再次意識到人類自己的責任，去追問、去懷疑、去補足那些空白。也因為這些空白，才讓我們知道，知識本身，從來不是一個可以完成的工程。

AI的腦袋像是一座宏偉的圖書館，書架高聳入雲，排列著數以億計的典籍，任何讀者進去，都會對這龐大的知識感到震撼。可是，在AI的世界停留久了之後，會發現書架之間有一些永遠填不滿的空白，那些書格上貼著標籤，卻沒有一本書能被放上去。

對於這些空白，我一則以喜一則以憂。喜的是，這些空白其實也是人的價值所在，慶幸人類還能主宰和控制AI。憂的是，AI會持續進步成長，留給人類的空間也勢必愈來愈少。