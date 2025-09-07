快訊

雷虎科技發表自殺式無人快艇 強勢搶攻國防千艘商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技發表自殺式無人快艇「海鯊號 SeaShark 600 Stealth」，搶攻國防千艘商機。雷虎科技提供
雷虎科技發表自殺式無人快艇「海鯊號 SeaShark 600 Stealth」，搶攻國防千艘商機。雷虎科技提供

雷虎科技(8033)今(7)日宣布，將於「2025年台北國際航太暨國防科技展(TADTE)」隆重推出全新6米級自殺式無人水面載具(USV)「海鯊號SeaShark 600 Stealth」，其配備匿蹤塗層並具備強韌抗干擾能力，以領先業界的技術實力與量產優勢，鎖定國防部逾1,300艘無人艇採購大單，總規模預估達數百億元。

雷虎科技今年6月「海鯊號 SeaShark 800」於蘇澳外海參與國家中山科學研究院主辦的「水面無人載具公開展示」活動，是唯一順利通過所有驗測項目的無人艇，並獲得高度評價。

「海鯊號SeaShark 600 Stealth」的亮相，進一步展現出雷虎科技在無人快艇技術創新與市場競爭力上的絕對優勢。

「海鯊號SeaShark 600 Stealth」無人快艇在戰力配置上全面升級，搭載先進的船內外機動系統，採用超扁平低窄船身設計，具備優異的隱蔽匿蹤、低噪音及低熱源特性。

其最大載重達300至600公斤，可靈活切換偵查或自殺式攻擊任務模式，支援快速部署，無論從海岸線、貨櫃運輸或母艦發射，皆能迅捷投入戰場；另內建抗干擾、避障及群游協同功能，確保任務執行的靈活性與作戰安全性。

在通訊架構上，「海鯊號SeaShark 600 Stealth」整合中華電信與英國OneWeb合作的低軌道衛星通訊系統，結合跳頻射頻(RF)通訊及多重岸際地面站，構建3D立體多頻導控通訊網路。即使處於強烈電磁干擾環境，仍能維持關鍵任務的連續性與可靠性。

雷虎科技的鋁合金無人船，採用類似特斯拉車體的鋁合金沖壓工藝，展現卓越的結構強度與耐用性，船體重量較傳統玻璃纖維強化塑膠(FRP)材質減輕50%，顯著提升燃油效率與操控精準度。

至於最高船速達50節，航程可擴充至350公里以上，充分滿足高強度作戰需求。此生產工藝不僅適應快速量產，更賦予顯著的成本優勢。

此外，雷虎科技還攜手美國國防科技廠商，依據實戰需求深度優化設計，以確保「海鯊號 SeaShark 600 Stealth」在性能與可靠性上具備獨特優勢。

隨著「115年度中央政府總預算案」將國防支出推升至歷史新高9,495億元，國軍近期將釋出近1,300艘、總預算上看650億元的無人艇採購訂單。

雷虎科技將優先鎖定台灣國防市場，並積極佈局全球，計畫將「海鯊號SeaShark 600 Stealth」推向國際舞台，成為台灣無人艇技術進軍海外市場的關鍵代表，預期將為公司帶來長期穩定的訂單與營收成長。

