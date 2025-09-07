捷運聯開及公辦都更大吸金3500億元 成民間投資首選

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
仲量聯行統計，近兩年政府辦理捷運聯開與公辦都更案件已成功吸引民間投資總金額約3500億元。圖／本報資料照片
仲量聯行統計，近兩年政府辦理捷運聯開與公辦都更案件已成功吸引民間投資總金額約3500億元。圖／本報資料照片

捷運聯開及公辦都更成民間投資好去處。根據仲量聯行統計，近兩年政府辦理捷運聯開與公辦都更案件已成功吸引民間投資總金額約3500億元。

若以總投資金額統計，前六大投資案分別為新北市政府Y7十四張暨南機廠捷運開發案（985億元）、台電公司電力修護處特定商業區都市更新案（274.03億元）、高雄O10/Y18衛武營站捷運聯合開發案（253億元）、新北市政府金城機廠暨莒光站捷運開發案（200.13億元）、新北市政府永和新生地更新單元1都市更新案（190億元）及高雄市政府左營高鐵科技之心公辦都市更新案（187.27億元）等重大開發案件，反映出軌道經濟與都市更新已成為推動城市發展、吸引民間投資的重要引擎。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，由於政府土地招商案多數位於車站周邊或城市精華區，加上土地權屬相對單純，且後續開發過程有政府的協助與支持，因此近年來成為民間投資人優先考慮之投資領域。隨著全國各縣市政府積極推動軌道建設與都市更新，預期未來將有更多優質開發案陸續推出，為台灣城市發展注入新活力。

捷運 都市更新

