國防商機成產業新藍海 台廠布局無人機無人船大餅

國防年度預算上看兆元規模，無人機、無人船成為產業與資本市場的新藍海，吸引台廠積極卡位，逐步建立完整的「MIT無人載具供應鏈」；不僅強化國防自主，也有望輸出國際市場，進一步壯大台灣軍工產業規模與實力。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日登場，由於台灣國防預算大幅提升，軍工產業成為資本市場矚目焦點。

海內外無人機商機發動 無人船大單入港

總統賴清德宣示，將國防預算提升至GDP 3%以上目標，未來國防年度支出可望突破兆元規模；龐大的資源挹注，將集中於無人機、無人艇等不對稱戰力。

國防部軍備局7月下旬公布的軍用商規無人機採購案，規劃民國115年採購1萬1270架、116年再添3萬7480架，總計4萬8750架。業界估算，標案金額上看新台幣500億元，被譽為「台灣史上最大無人機採購案」。

「非紅供應鏈」已成全球焦點，經濟部去年號召國內上下游業者共組無人機國家隊，逐步打開歐美市場。海關統計顯示，今年上半年台灣無人機出口達1189萬美元，年增率高達749%，出口前5大市場分別為波蘭、美國、德國、捷克與香港，合計占比達97%。

此外，明年度國防預算還編列1320艘無人艇，訂單規模將達180億元；再加上海軍輕型巡防艦、海巡署維權艦艇等需求，市場規模上看千億元。

台廠無人機供應鏈成形 商機雨露均霑

在國防政策帶動下，台灣無人機供應鏈已逐漸成形，包括碳基科技、亞航、長榮航太、漢翔、中光電、雷虎、神通、為升等廠商都有望受惠，形成跨航太、電子廠的聯合戰線。

漢翔身為少數能製造整機航空飛行器的國內廠商，這次在航太展將展出無人機反制系統，主攻公部門與大型企業需求。

高層透露，漢翔已與客戶合作量產無人機，並與2家以上業者接觸合作，預計在未來無人機標案釋出後，將與得標廠商合作量產。漢翔強調，無人機是台灣很好的賽道，尤其搭上去紅化供應鏈趨勢，順風球會越打越順。

亞航則與碳基科技合作，已將「銳鳶二型」無人機交付中科院，並投資建立產能。中科院也授權亞航「中型無人機複材機體製造」技術，雙方將持續合作進行量產與組裝。

長榮航太憑藉飛機維修與零件製造技術，積極跨足軍工領域，2024年承接國防部無人機測試專案，並於2025年6月完成首度交付，正式跨足軍用無人機市場。

雷虎科技則在國防投資與國際市場同步布局，不僅計劃赴美投資無人機馬達與關鍵零件量產基地，也將在本次航太展展出多達6款無人載具，包括車載平台、無人機與無人艇。

雷虎強調，本次展覽攤位規模比去年增加5成，並設有專區展示100%台灣製造（MIT）自製關鍵零組件，顯示對軍工市場的高度重視。

中光電智能機器人去年奪下國防部微型與監偵型無人機量產案，共3037架，已持續分批交貨，預計再搶新訂單。

為升與國際國防科技公司合作，切入無人機反制系統，除供應國內市場，也計劃進軍東協與中東，其在毫米波雷達、AI影像分析與感測整合上的技術，與反制系統需求高度契合。

在零組件領域，東元已開發無人機驅動馬達與電池系統，雖暫未切入軍事市場，但瞄準農業、物流應用，同時順應「非紅供應鏈」趨勢，在台灣建立自主供應體系。富田電機、昶瑞機電則分別布局中大型無人機動力模組，預計2026年逐步放量。

除此之外，越來越多台廠都切入無人機領域，例如新纖投入無人機訓練場域，觸控晶片大廠義隆電搶進無人機應用；複合材料廠邦泰投入生產無人機輕量化、高剛性複合材料；光學鏡頭廠佳凌、邑錡、佳能、華晶科也都鎖定無人機需求。

無人船國艦國造新焦點 造船三雄受惠

台灣業者除了積極投入無人機供應鏈外，無人船也成為國防投資新戰場。國內「造船三雄」台船、龍德造船、中信造船皆被視為受惠者。

台船今年將在航太展發表自研無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta），強調無人船可在國防、救援、離岸風電、執法等領域發揮功能，並已與美國驗船協會（ABS）合作，獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP）。

台船表示，已備妥無人艇生產線，雖標案最快明年才執行，但強調已能依需求擴增產線，且產品已達100%「去紅化」標準，除衛星通訊與舷外機採進口，其餘零件均由本土業者供應。

中信造船則正在進行「中信五號」無人船的遙導控測試。龍德造船打造「黑潮」無人艇，將爭取軍方訂單。而雷虎已併購科建鋁船，並推出「海鯊號SeaShark 800」，是一款具備搭載炸藥及遠程導控能力的自殺式攻擊無人艇USV，目標強化台灣在不對稱作戰方面的能力。業界評估，隨著國防部擴大無人船採購，未來相關市場規模將上看千億元。

業界高層表示，台灣在航太、電子與造船領域都有深厚基礎，如今在國防預算持續擴增、去紅化供應鏈需求同步推進下，軍工產業可望形成完整的「MIT供應鏈」，未來不僅有助於強化國防自主，更有望藉由出口打入歐美市場，為台灣產業開啟另一波成長動能。