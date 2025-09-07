快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

解決亂灌水！內政部：車位修法改專有、發權狀可外售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
車位示意圖。聯合報系資料照
車位示意圖。聯合報系資料照

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，部分建商因此將部分車道面積灌到公設，由所有購屋人共同分擔，導致沒買車位的人也要負擔車道面積，甚至出現買車位的人「付了兩次車道面積」情況。

內政部5日舉辦「當前住宅政策座談會」，政務次長董建宏表示，針對《公寓大廈管理條例》現行將法定停車空間列為共用部分的規定，將研議修法，明確區分「停車空間」與「居住公設」。

他表示，未來停車空間（含停車位、車道及必要空間）將朝調整為「專有部分」方向規劃，除可核發權狀並出售，貼近實際使用外，民眾能更清楚辨識實際使用坪數與公設項目，讓購屋資訊更透明，市場運作也更公平合理。

除了停車位改為專有外，董建宏表示，現行《建築技術規則》第162條雖規範免計容積項目與上限額度，但在實務操作中，部分建商在扣除避難、救災及機電維生等必要設施後，將剩餘空間額度規劃為非必要的娛樂交誼設施進行銷售，造成高公設比住宅產品充斥市場，未實際增加實用空間，反增加購屋負擔。

為此，內政部推動「虛坪改革」，將高齡化社會需要的一般電梯增列為免計容積項目，另增訂了管委會設置面積的合理標準及上下限，導入「適質適量」設計思維，引導住宅產品之公設回歸合理配置。

建商 內政部 停車位

延伸閱讀

內政部推青年婚育租屋協助專案 劉世芳：鼓勵年輕人敢婚願生

民眾黨聲援柯文哲釀8警傷 內政部譴責：涉3犯行將移送北檢偵辦

金門國家公園30週年研討會　關注韌性永續議題

北市幼兒園灌水超收費...恐達數百萬 家長嘆：就當保護費

相關新聞

解決亂灌水！內政部：車位修法改專有、發權狀可外售

現行《公寓大廈管理條例》將法定停車空間列為共用部分，部分建商因此將部分車道面積灌到公設，由所有購屋人共同分擔，導致沒買車...

匯率風暴結束？專家提醒川普變數廠商仍須審慎

今年第3季以來，熱錢持續流出，新台幣跌跌不休，揮別5、6月的猛烈升勢，市場的升值預期已消散大半。不過學者專家點出，美國總...

央行9月18日理監事會利率連6凍機率高 房市管制態度受矚

中央銀行將於9月18日舉行第3季理監事會議，儘管美國聯準會降息機率高，市場普遍認為，台灣央行須關注關稅衝擊、美國聯準會動...

本周台股／通過利空測試 台股不創歷史新高才奇怪？

美國5日公布最新就業數據繼續顯著降溫，美國聯準會（Fed）本月幾乎篤定降息，加上台股上周力守2萬4千點大關不退、指數緊咬歷史高檔等戰績，讓多頭看好台股本周將再創歷史新高。股市有機會複製去年9月起Fed利率連三降帶來的資金行情？資金行情當道下，投資人是否可以忽略台股相對偏高的本益比？

新青安水龍頭開大了 房仲：美關稅衝擊影響收入穩定

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，將其排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。但房仲認為，大環境不好，尤其是美國關...

物價漲不停有感…北市物價指數外食較上年同期漲4.33%

民眾有感物價持續漲，根據北市公布最新8月北市消費者物價總指數為111.26，較上月上漲0.41%，去年同月上漲1.65%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。