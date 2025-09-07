快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

模範環保專責技術人員揭曉 助企業綠色轉型

中央社／ 台北7日電

環境部今天公布114年度12名模範環境保護專責及技術人員，獲獎者來自水泥業、科技、半導體、食品生技、污染防治等多元領域，成為企業推動綠色轉型及邁向淨零轉型的重要力量。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿，公布114年度模範環境保護專責及技術人員名單，展現跨領域環保治理成果，成為企業推動綠色轉型及邁向淨零轉型的重要力量；將由環境部長彭啓明親自授獎。

國環院表示，本年度共有65名來自各行業及專業領域者參加遴選，由5名外聘專家學者組成評審團，歷經3個月初、複選階段而產出。

亞洲水泥花蓮廠股長沈志偉，主導空污改善與減碳轉型，導入替代燃料及減排設備升級，協助傳統產業邁向綠色永續；嘉義鹿草垃圾焚化廠副廠長鄧宗岳，將近30年環保實務經驗，主導焚化廠全區整改工程，兼顧工安、環教與生態營造，有效提升發電效率及降低污染排放。

新竹科學園區污水處理廠副總工程師古軒銘，應用AI與物聯網智慧操作，有效降低加藥與異味陳情，並推廣智慧處理經驗；日月光材料四廠工程師黃政旻，運用AI技術進行清洗節能、風險預警與專案推動，展現數位化治理；日月光半導體工程師王絲郁，則以AI建構廢棄物預警與資源化系統，使資源化率突破9成，並建立碳排係數管理模式。

友達光電桃園廠工程師吳亞臻，推動製程用水全回收，強化源頭控管與申報系統整合，並積極參與水環境守護與教育；台積電六廠工程師林緯博，創新改良UF膜系統處理氟系廢水，導入再生水回用與國際認證，實現永續製程管理。

台積電十二廠主任工程師楊淵超，則整合廢水與廢棄物處理，導入替代技術與循環經濟應用，打造高效節水與資源回收系統；日月光二十一廠主任工程師盧彥君，強化混凝效能與污泥減量，更取得ISO水資源效率認證。

友達光電后里廠副理孫政遠，強化毒化物源頭減量與應變管理，並導入AI鋼瓶檢測與移動機器人守護廠區安全；葡萄王生技龍潭廠課長陳世炎，推動食品廢棄物減量與資源再利用，融合生技與農業回收，落實產學合作；暉鼎資源管理經理陳昱融，設計智慧清運與安全監控系統，並取得專利，全面強化廢棄物清除效率與安全性。

生技 廢棄物

延伸閱讀

引領綠色轉型與創新的企業未來

產業追蹤／智造機器人催動產業轉型

台中清潔隊員涉收賄處理廢棄物 2人收押禁見

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

相關新聞

中小企業永續轉型 標竿學習／華生打造一條龍飲水循環

「我們只賣水，不賣瓶子。」華生水資源董事長胡端圓語氣堅定，但是這一句簡單的話，背後卻是一條66年來始終如一的永續之路。

產業追蹤／智造機器人催動產業轉型

全球製造業正站在轉型的臨界點。面對勞動力短缺、成本上升與客製化需求激增，智慧製造不只是趨勢，更是企業邁向高值化與永續營運...

產業追蹤／高擬真協作技術 瞄準高值化

全球手動工具市場呈現穩健成長，預估至2034年產值將達393.9億美元，年均複合成長率達5.4%。台灣憑藉完整產業聚落與...

產業追蹤／晶圓傳送機械 助力半導體業

台灣作為全球半導體產業最重要的製造基地，擁有完整的上下游供應鏈、豐富的技術資源和產業經驗。而晶片在生產製程中，晶圓傳送機...

承諾年底前端出逾千戶婚育宅 國土署曝從北到南分布「這五縣市」

政府釋出千餘戶「婚育宅」，年底前陸續招租，鎖定新婚與育兒家庭，降低租屋負擔。內政部指出，少子化是國家發展的重大挑戰，而居...

千戶婚育宅年底釋出 新北530戶最多、高雄282戶

為讓青年願婚、敢生、能養，政府從年底起至2028年，將從社宅中釋出20%，共1.1萬戶「婚育宅」，讓育有0歲到6歲小孩的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。