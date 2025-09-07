快訊

用米吸水、用牙膏修裂縫…行家曝8大手機無用「撇步」：只會變更糟

塔巴颱風外圍水氣多 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

美網／莎芭蓮卡衛冕成功 直落二擊敗阿尼西莫娃

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安水龍頭開大 她曝房仲吐露這話..嘆炒房成追逐高房價的韭菜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。圖／聯合報系資料照片
行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。圖／聯合報系資料照片

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。不過台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱在臉書說，「新青安，就是為炒房文化火上加油的錯誤政策」，讓「尚不適合買房的人成為追逐高房價的韭菜。」

這幾年一直都有在看、想買內湖房子的吳欣岱說，民進黨在為了選舉提出新青安政策後，她人生第一次聽到房仲跟她說：「最近真的太貴了，你先不要買。」

吳以自身經驗有感而發地說，她約一年前就說過，她認為民進黨政府應該針對新青安政策作出評估和檢討，但一年後的現在，很訝異政府不只從未針對新青安政策，作出務實反省和檢討，甚至要在這台房市的失速列車上繼續添加柴火。

吳欣岱說，2023年初，因為央行的第六波管制，造成房市交易量萎縮，執政黨為了選舉創造房市利多，推出「以幫助青年購房」為話術的新青安政策。從那時開始，台灣房市供給量減少原因有建商土建融資緊縮、禁止紅單轉讓、賣方預期價格上漲惜售等；需求量增加的原因則如新青安補貼、預期房價上漲搶進的買盤，不分剛性和投資需求。而供需一減一增的狀態下，引發民眾的FOMO心態，使得房地產價格暴漲。

吳說，新青安的申請從一開始就是從購房的角度切入居住議題，而非杜絕住房的金融商品化及租屋市場制度再健全的方向去設計，註定了政策的失敗。尤其鼓勵購房解決居住問題，只是讓原本尚且不適合買房的人（年紀較輕、自備款不夠、收入還未穩定…等）跳入這個市場增加需求，成為追逐高房價的韭菜。

她說，杜絕住房金融商品化的政策並不難設計，只要在不勞而獲的賣方資本利得有更正義的課稅機制，讓房地產難以賺取超額利潤，就可以杜絕投資炒房的投機者。更重要的是，居住正義不是買房正義，如果人民在租屋更有制度上的保障，自然能降低購屋的需求，減少推升房價的柴火。

她認為，台灣不只是居住正義議題，許多民生、經濟相關的議題都需要政府頂著壓力為多數人堅持做對的事。如果只是用資源分配的權力去換取政治利益的話，不只人民對政治越來越冷感，未來的共業也是下一代共同承擔。

房市 房價 買房

延伸閱讀

財部：新青安已累計追回5421件違規貸放

新青安房貸「水龍頭開大點」？卓榮泰：優先滿足3族群、加大打炒房力道

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

花蓮房仲「9寶爸」 同事追憶他樂於助人、公認的好爸爸

相關新聞

新青安水龍頭開大 她曝房仲吐露這話..嘆炒房成追逐高房價的韭菜

行政院上周拍板新青安房貸重大鬆綁，呼應銀行「水龍頭開大一點」，排除在銀行法72-2的不動產放款比率限制之外。不過台灣基進...

中小企業永續轉型 標竿學習／華生打造一條龍飲水循環

「我們只賣水，不賣瓶子。」華生水資源董事長胡端圓語氣堅定，但是這一句簡單的話，背後卻是一條66年來始終如一的永續之路。

產業追蹤／智造機器人催動產業轉型

全球製造業正站在轉型的臨界點。面對勞動力短缺、成本上升與客製化需求激增，智慧製造不只是趨勢，更是企業邁向高值化與永續營運...

產業追蹤／高擬真協作技術 瞄準高值化

全球手動工具市場呈現穩健成長，預估至2034年產值將達393.9億美元，年均複合成長率達5.4%。台灣憑藉完整產業聚落與...

產業追蹤／晶圓傳送機械 助力半導體業

台灣作為全球半導體產業最重要的製造基地，擁有完整的上下游供應鏈、豐富的技術資源和產業經驗。而晶片在生產製程中，晶圓傳送機...

承諾年底前端出逾千戶婚育宅 國土署曝從北到南分布「這五縣市」

政府釋出千餘戶「婚育宅」，年底前陸續招租，鎖定新婚與育兒家庭，降低租屋負擔。內政部指出，少子化是國家發展的重大挑戰，而居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。