政府釋出千戶婚育宅年底 新北530戶最多

為讓青年願婚、敢生、能養，政府從年底起至二○二八年，將從社宅中釋出共一點一萬戶「婚育宅」，讓育有○歲到六歲小孩的家庭能住滿十二年。國土管理署表示，年底前將釋出一千餘戶婚育宅，其中分布在台北市廿三戶、新北市五百卅戶、桃園市六十六戶、台南市一百廿一戶及高雄市二百八十二戶。

行政院會四日通過「青年婚育租屋協助專案」，內政部表示，婚育宅概念結合社會住宅、包租代管及租金補貼三大居住政策，透過「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」、「優先入住社會住宅」四大方向，初期約五點二萬戶青年及婚育家庭受惠。

關於青年婚育租屋協助專案，內政部表示，二○二五年釋出一千戶婚育宅，預計二○二六年至二○二八年釋出一萬戶。包租代管部分，加碼房客每年修繕補助一戶六千元，每年媒合增加六千戶。租金補貼的部分，二○二六年登記者，新婚補貼租金一點五倍，每多生一胎加碼補貼○點五倍。

國土管理署說明，「婚育宅 優先住加碼補─青年婚育租屋協助專案」透過加碼補貼婚育家庭，有助創造友善青年的婚育環境。目前透過都更分回、中央興建完工第二、三季招租三○三三戶社會住宅及林口世大運社宅空餘戶的調配，今年年底前將釋出一千餘戶婚育宅。

國土署表示，其中婚育社宅區位分布於台北市廿三戶、新北市五百卅戶、桃園市六十六戶、台南市一百廿一戶及高雄市二百八十二戶，陸續辦理後續招租。